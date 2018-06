Erfolge für Offroad-Geschwister

BRAUNAU / MATTIGHOFEN. Laura und Lukas Höllbacher zeigten bei Motocross-Heimrennen auf.

Die "rasenden Geschwister" aus Ranshofen Bild: pro-photo.fr

Beim 2. Lauf zum Motocross-Ernecker-Cup, ausgetragen beim MSC Mattighofen in Sollern, schaffte Laura Höllbacher aus Braunau-Ranshofen in der Damenklasse im ersten Lauf trotz eines Sturzes Rang drei. Im zweiten Lauf kam die 21-jährige Studentin, die eigentlich Supermoto-Rennen fährt, auf Rang vier.

Ihr Bruder Lukas Höllbacher, der seit dem Vorjahr im Motocross-Bereich aktiv ist, ging in der Profi-Klasse an den Start. Höllbacher setzte sich gleich am Start an die Spitze und konnte am Ende den Durchgang für sich entscheiden – so wie auch den zweiten Lauf.

