Erfolge bei Wettbewerb: "Wir sind stolz auf unsere Auszubildenden"

RAAB / LINZ. Verena Fruhauf von Reiter Maler holte Sieg bei Landeslehrlingswettbewerb.

Manuel Reischl und Verena Fruhauf mit Firmenchef David Reiter Bild: cityfoto.at

Groß ist die Freude bei der Firma Reiter Maler in Raab über die Leistung der engagierten Lehrlinge. Beim Landeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker in Linz wurde Verena Fruhauf aus Natternbach zum besten Malerlehrling in Oberösterreich gekürt. Fruhauf absolviert eine Doppellehre für Malerei und Einrichtungsfachberatung. Mit einem vierten Platz verpasste Manuel Reischl aus Zell an der Pram das Podest nur ganz knapp. Beide nehmen am Bundesbewerb in Wien teil.

"Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Auszubildenden, die mit Fleiß und Motivation an ihre Aufgaben herangehen", freut sich Firmenchef David Reiter. Seit 1955 bildet man bei Reiter Maler bereits Lehrlinge aus. "Entgegen dem Trend dürfen wir uns über eine stetig wachsende Zahl an motivierten Lehrlingen freuen. Zurzeit bilden wir sieben Lehrlinge aus", betont David Reiter.

