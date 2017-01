Erfolg für St. Peter in Simbach

SANKT PETER. Als klassenniedrigster Verein waren die Fußballer der Union St. Peter am Hart beim Hofbauer-Hallencup in Simbach ins Rennen gegangen – als bestes österreichisches Hallenteam verließen die Gelb-Schwarzen die Findl-Halle.

Team aus St. Peter Bild: (Innblick/Klika)

St. Peters Fußballer wurden vierte unter zwölf Vereinen, vor höherklassigen Vereinen wie ASCK Simbach oder ATSV Ranshofen.

Erst im Finish ging dem Team von Neo-Trainer Besic Nedzad etwas die Luft aus, man musste sich im Spiel um Platz 3 0:2 geschlagen geben. Spannend war die Partie im Viertelfinale, in dem St. Peter den früheren Turniersieger Tüssling/Teising nach Verlängerung und Penaltyschießen mit 6:5 niederrang und ins Halbfinale einzog. "Man of the match" war dabei der Torhüter von St. Peter, Harun Cinar, der drei Penalty hielt und den entscheidenden letzten selbst verwertete. Am Ende siegte SV Erlbach vor FC Julbach-Kirchdorf und einem Team aus Simbach.

