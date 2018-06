Erdöl gesucht, Heißwasser gefunden: Daraus entstand die Therme Geinberg

GEINBERG. Rund 100 Millionen Euro wurden seit dem Bau vor 20 Jahren in der Region investiert.

"Dös wird nie was!" Das hat Geinbergs Bürgermeister Bernhard Schöppl (FPÖ) Ende der 90er-Jahre oft gehört. Als die Pläne zum Bau der Therme Geinberg reif wurden, glaubten viele bis zuletzt nicht an die Realisierung des Großprojektes. Jetzt, 20 Jahre später, ist mit dem Therme Geinberg Spa Resort der touristische Leitbetrieb des Innviertels national und international etabliert.

"Unsere Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte", sagt Geschäftsführer Manfred Kalcher und verdeutlicht: "Mit rund acht Millionen Thermengästen und knapp zwei Millionen Hotelgästen in 20 Jahren ist dies eine Bilanz, die sich sehen lassen kann."

Begonnen hat diese Geschichte übrigens in der Zeit des "Ölpreisschocks" im Jahr 1974, als die damalige Rohölauffindungsgesellschaft (RAG) bei der Suche nach zusätzlichen Ölvorkommen auf Heißwasser gestoßen ist. 1991 hat die VAMED-Gruppe die Schirmherrschaft über die Projektentwicklung übernommen, und 1996 erfolgte der Spatenstich für die Therme Geinberg. In 20 Monaten wurde auf dem 102.000 Quadratmeter großen Areal die Therme samt Hotel gebaut und 1998 eröffnet. 56,2 Millionen Euro wurden damals in der ersten Bauphase investiert. "Ohne den unternehmerischen Weitblick der VAMED, der Raiffeisenlandesbank OÖ und das klare Bekenntnis des Landes zu diesem Projekt wäre das nie möglich gewesen", sagt der Direktor der VAMED Vitality World, Gerhard Gucher. Vor allem der damalige Landesrat Josef Fill und der frühere Raiffeisen-Generaldirektor Ludwig Scharinger seien entscheidende Triebfedern für die Realisierung des Projektes gewesen.

Bis jetzt: 100 Millionen Euro

In den folgenden Jahren wurde weiter investiert: Geinberg II (2000), ein Konferenzzentrum, eine Saunawelt, das Aqarium, die Karibiklagune sowie das Luxus-Resort Geinberg V mit 21 privaten Luxusvillen sowie zuletzt die Panoramalounge wurden errichtet. Insgesamt wurden mehr als 100 Millionen Euro in die Projekte der Therme Geinberg investiert. Demnächst soll eine Outdoor-Lounge folgen, die Ende Juli eröffnet wird.

"Geinberg ohne Therme – das kann man sich nicht mehr vorstellen", sagt Bürgermeister Bernhard Schöppl. Bericht auch am Donnerstag in der Rieder Volkszeitung.

