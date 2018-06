Er macht Technik in dreidimensionalen Bildern und Filmen verständlich

RIED, UTZENAICH. Franz Hütter ist mit seinem Ein-Personen-Unternehmen "Technik in 3D" sehr gefragt.

Franz Hütter im Büro im Techno-Z Ried: ein Ein-Personen-Unternehmen. Bild: Ti3D

In der Fachsprache werden Spezialisten wie er als "3D Artist" bezeichnet – Computerspezialisten, die dreidimensionale Bilder oder Animationen kreieren. So echt, dass diese wie Fotos aussehen. Franz Hütter (58) ist mit seinem Unternehmen "Ti3D" (Technik in 3 D) seit 22 Jahren in diesem Bereich tätig und arbeitet für viele große und kleine Firmen, vor allem im Bereich Kunststofftechnik und Lufttechnik.

1996 hat sich der Utzenaicher selbstständig gemacht, zuvor war er 20 Jahre im Maschinenbau tätig. "Das hilft mir jetzt bei meiner Arbeit sehr, da ich viel Know-how aus dem Maschinenbau mitbringe und mich in diesem Bereich auskenne", sagt Hütter. "Meine große Herausforderung ist es, Technik so zu zeigen, dass sie verstanden wird", sagt er. Dazu ist es notwendig, technische Geräte oder Vorgänge möglichst plastisch und realitätsgetreu darzustellen. Bei manchen der von ihm entworfenen Abbildungen ist es beinahe unmöglich, diese von einer Fotografie zu unterscheiden. Mit diesen dreidimensionalen Abbildungen kann zum Beispiel auch das Innenleben einer Maschine oder Bauteils veranschaulicht werden. "Das ist mit Fotografie nicht möglich", sagt Franz Hütter.

Sensible Daten im Umlauf

Die 3D-Animationen liefern bewegte Bilder und steigern die Bildinformation noch einmal. Diese Arbeit zähle zu den anspruchsvollsten Computertätigkeiten, sagt Hütter. Die dafür erforderlichen Computerprogramme seien "einige der mächtigsten im Computerbereich", erklärt er. Konkurrenz gebe es in dieser Branche aus Osteuropa, wo Billigfirmen Aufträge durch günstige Angebote an sich ziehen. "Die Datensicherheit bei diesen Unternehmen ist aber eine andere Sache", sagt Franz Hütter. Gerade im technischen Bereich, wo von Unternehmen oft sensible Daten zur Erstellung von 3D-Animationen zur Verfügung gestellt werden müssen, sei ein seriöser Umgang mit diesen Daten unumgänglich.

In seiner Arbeit braucht er nicht nur computertechnisches Wissen, sondern auch kreative Vorstellungskraft. Denn die Bandbreite der Informationen, die ihm als Basis für seine Entwürfe dienen muss, ist groß: Von handschriftlichen Notizen und Skizzen bis hin zu komplexen CAD-Daten wird ihm alles vorgelegt. "Und ich darf dann etwas daraus machen", sagt der Visualisierungs-Experte, der sich sein Wissen und Können im Selbststudium angeeignet hat.

Die Liste seiner Kundschaften ist lang und exquisit: Internationale Konzerne und Industriebetriebe aus der Region sowie ganz Oberösterreich greifen ebenso auf seine 3D-Bilder und -Animationen zurück wie kleinere Firmen oder Privatpersonen. "Auch Erfinder sind schon zu mir gekommen, damit ihre Ideen einmal sichtbar werden", erzählt er.

Was es noch gar nicht gibt

Technische Informationen und Abläufe mit statischen und bewegten Bildern darzustellen, sei effizienter als etwa "mit drei Seiten technischer Betriebsanleitungen, die dann ohnehin keiner liest", sagt Franz Hütter. "Ein Bild sagt eben immer noch mehr als tausend Worte!" Vor allem sei es interessant, manchmal etwas in einer Animation zeigen zu müssen, das es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt: "Einige der Visualisierungen kommen erst Jahre später als reales Produkt auf den Markt." Web: computeranimation.at;

