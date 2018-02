Einschlägig verurteilter Innviertler will mit Nazi-Spruch nichts zu tun haben

BRAUNAU/RIED. Wiederbetätigung: Angeklagter weist Vorwurf zurück – weitere Ermittlungen angeordnet.

Botschaft gegen den Faschismus auf dem Mahnstein vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"20. 4. 1889, heute noch lieben dich Millionen, immer noch rufen sie nach dir, heute noch tragen wir die Zeichen, singen wir die Lieder, egal was passiert." Diese Worte waren von 13. Februar bis 10. März 2017 auf dem Facebook-Profil eines 28-Jährigen Innviertlers zu lesen. Für die Veröffentlichung der Botschaft wurde ein Foto des Gedenksteins des Hitlerhauses in Braunau nachbearbeitet, die OÖN haben berichtet.

Deshalb muss sich der Innviertler jetzt erneut wegen Wiederbetätigung vor einem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Nikolaus Steininger in Ried verantworten. Im Dezember 2016 wurde der Mann wegen mehrerer einschlägiger Taten zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Darum geht es für den Beschuldigten um viel, bei einer Verurteilung droht dem Produktionsmitarbeiter eine unbedingte Haftstrafe.

Verurteilt wurde der Innviertler unter anderem, weil er 2014 mehrere Sticker mit der Aufschrift "NS-Zone, Deutschland Multikulti – wir bleiben braun" in Braunau aufgeklebt haben soll. Auf seinem Handy wurden zudem mehrere Fotos von Hakenkreuzen und Adolf Hitler gefunden. In der Wohnung des 28-Jährigen wurden damals einschlägige CDs mit Hakenkreuz-Cover sichergestellt, auf seiner Jacke trug er einen Aufnäher mit der Aufschrift "88 Crew". Die "88" steht in Neonazi-Kreisen für Heil Hitler, die OÖN haben im Dezember 2016 berichtet.

"Mein Mandant plädiert auf nicht schuldig. Es ist richtig, dass dieses Foto auf seinem Facebook-Profil gefunden wurde, er hat es jedoch nicht selbst hochgeladen. Er hat auch nichts davon gewusst", sagt der Verteidiger.

"Nachdem mir das Handy bei meiner Verurteilung weggenommen wurde, hatte ich kein eigenes. Das Foto muss von einem Handy, auf das mehrere Personen Zugriff hatten, gepostet worden sein. Dort waren meine Zugangsdaten für Facebook gespeichert", sagt der Angeklagte.

Als er davon Wind bekommen habe, habe er das Bild gelöscht, so seine Verantwortung vor Gericht. Wer das Foto hochgeladen habe, wisse er nicht, mehr könne er dazu nicht sagen.

"Sie haben vorher gesagt, dass sie täglich ihr Facebook-Profil besuchen. Wie kann es dann vorkommen, dass dieses Bild so lange auf ihrer Seite war"?, will der beisitzende Richter Walter Koller vom Angeklagten wissen. Die kurze Antwort: "Das kann ich nicht sagen."

Dann zieht sich das Gericht zu einer Beratung zurück. Der Prozess wird schließlich vertagt. Es sollen noch kriminaltechnische Untersuchungen in Bezug auf das Facebook-Profil des Angeklagten erfolgen. Auch die ehemalige Lebensgefährtin des Beschuldigten, die auch Zugang zum Profil des 28-Jährigen gehabt haben dürfte, soll bei der nächsten Verhandlung befragt werden. (tst)

