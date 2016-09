Einkommensnachteil bei Frauen in Schärding groß

SCHÄRDING. Männer im Bezirk verdienen um 11.140 Euro pro Jahr mehr, so Gewerkschafterinnen bei Aktionstag.

Aktionstag in Schärding Bild: privat

Die ÖGB-Frauen und der ÖGB-Regionalvorstand haben den jüngsten "Equal Pay Day" zum Anlass genommen, um erneut auf die Einkommensnachteile von Frauen bei Vollzeitarbeit gegenüber Männern hinzuweisen. Besonders krass sei es im Bezirk Schärding, sagt Frauenvorsitzende Christine Winzer.

In dieser Region habe eine Frau "am Ende des Jahres satte 11.140 Euro weniger im Börsl als ein männlicher Kollege". Der Einkommensnachteil betrage 26,2 Prozent. "Der Bezirk Schärding liegt im Oberösterreich-Vergleich an 13. Stelle, wobei Oberösterreich im Bundesländervergleich bereits an der unrühmlichen vorletzten Stelle liegt", so die Gewerkschafterin.

Es sei traurig, dass sich seit Jahren in dieser Angelegenheit nur wenig bewege. "Dabei gibt es Möglichkeiten, die Lage zu verbessern. Wir schlagen etwa eine verpflichtende Frauenförderung in großen Betrieben und 1700 Euro Mindestlohn in allen Kollektivverträgen vor", so Christine Winzer.

Eine wesentliche Ursache der Einkommensunterschiede sei zudem die Babypause. Winzer: "Bei der Betreuung unter dreijähriger Kinder liegt Oberösterreich im Vergleich mit den anderen Bundesländern an letzter Stelle. Solange aber Frauen gar nicht die Chance haben, zu arbeiten, weil sie niemanden haben, der auf ihre Kinder aufpasst, bleibt echte Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in weiter Ferne."

