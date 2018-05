Einkaufen, anfeuern und mitfiebern: Weberzeile steigt beim Stadtlauf ein

RIED. Laufsport: Sieg beim diesjährigen Rieder Stadtlauf führt über bzw. durch die Weberzeile

Hunderte Läufer werden am Samstag, 25. August, zum 35. Weberzeile Stadtlauf in Ried erwartet. Bild: Florian Ertl

Hunderte Laufbegeisterte nehmen Jahr für Jahr, immer Ende August, in der Rieder Innenstadt Aufstellung. Vom Stelzhammerplatz aus gingen sie beim Rieder Stadtlauf auf die Jagd nach Bestzeiten. Heuer, am 25. August, bei der 35. Auflage der Traditionsveranstaltung, müssen sich die Teilnehmer an ein anderes (Start-)Bild gewöhnen. Erstmals werden sich der Start- und Zielbereich vor der Weberzeile befinden. Gleiches gilt auch für die Kinder- und Jugendläufe. "Wir sind sehr froh, dass wir mit der Weberzeile einen neuen Titelsponsor gefunden haben. Gemeinsam werden wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen, an der Besucher und Läufer gleichermaßen Freude haben", sagt Andreas Steinbacher, Hauptorganisator des Weberzeile Stadtlauf Ried. Er und zahlreiche Kollegen von der LAG Genböck Haus Ried haben schon in den vergangenen Jahren viel positives Feedback für die geänderte Streckenführung, die auch durch die Weberzeile führt, bekommen. "Das werden wir heuer noch weiter ausbauen. Auch die Anmeldung, Startnummernausgabe und die Siegerehrungen werden direkt im Einkaufszentrum stattfinden", erklärt Steinbacher und ergänzt, "dadurch sind wir wetterunabhängiger."

Gemeinsam statt einsam

Eine Kategorie, die dem Mehrnbacher besonders am Herzen liegt, ist der "Weberzeile 5er". Bei dieser Wertung handelt es sich um einen Mannschaftsbewerb, der nicht die Vereins- und Wettkampfläufer, sondern in erster Linie die Hobbysportler anlocken soll. Die Mindestanzahl pro Team beträgt zwei Männer und eine Frau. Die Wertung erfolgt durch die Aufsummierung der Endzeiten der zwei schnellsten Männer und der flottesten Dame jeder Firma bzw. Gruppe. Genussläufer können das Ergebnis damit nicht "negativ" beeinflussen. Im Vorjahr war die Firma FC Electric aus St. Martin im Innkreis mit einer großen Abordnung am Start. Und auch das Krankenhaus Ried – das 2017 sogar gewonnen hat – gehört seit Jahren zu den Fixstartern in dieser Wertung.

Auch abseits von Runden- und Bestzeiten gibt es beim Stadtlauf wieder viele Höhepunkte: Samba mit der Gruppe Salsador, eine Hüpfburg für Kinder, Musik am Hauptplatz und mit Fritz Steinparz einen Moderator, der die Besucher ständig auf dem Laufenden halten wird.

Anmeldung zum 35. Weberzeile Stadtlauf Ried am Samstag, 25. August, im Internet unter www.rieder-stadtlauf.at (Online-Anmeldebestätigung mitnehmen).

Zahlen

34 Mal – so oft drehten die Sportler beim Rieder Stadtlauf bereits ihre Runden. Heuer findet die Veranstaltung erstmals mit dem neuen Titelsponsor „Weberzeile“ statt.

19:43 Minuten benötigte Jasmin Zweimüller im Vorjahr für die fünf Kilometer lange Damen-Strecke. Damit siegte 2017 eine Athletin des Veranstalters LAG Genböck Haus Ried.

13 Jahre hält bereits der Streckenrekord von Elisha Sawe. 2005 lief er die Zehn-Kilometer-Distanz in 28:57 Minuten.

