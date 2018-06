Einige Bahnkreuzungen werden noch geschlossen, Schranken sind sehr teuer

BEZIRK BRAUNAU. Innkreisbahnstrecke ist Vorbild für die Mattigtalbahn, auf der es noch 65 Kreuzungen gibt

Bahnübergang Mattighofen: Lange Wartezeiten wegen sekundengenauer Vorschriften. Bild: Manfred Fesl

"Am sichersten ist der Bahnübergang, den es nicht gibt", sagt Karl Leitner, Pressesprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Linz. Dass weitere Bahnkreuzungen aufgelassen werden sollen, kündigt er damit an. 46 Bahnübergänge sind seit 1961 im Bezirk Braunau bereits geschlossen worden (siehe Infokasten). Auch wenn es von Seiten der ÖBB-Holding-AG Oberösterreich derzeit keine konkreten Schließungspläne gibt, vor allem entlang der Mattigtalbahn ist das Potenzial noch groß.

Leitner nennt Vorbilder: "An der Innkreisbahn mit einer Gesamtstreckenlänge von sechzig Kilometern (Anmerkung: Braunau bis Neumarkt/Kallham) sinkt die Zahl Bahnübergänge von 127 im Jahr 1961 demnächst auf 15, bei dreien laufen gerade noch die Behördenverfahren." Am oberösterreichischen Teil der Westbahnstrecke seien die Bahnübergänge von 170 auf zwei reduziert worden. Allerdings wurden an dieser hochfrequentierten Strecke viele Kreuzungen durch Unter- oder Überführungen ersetzt. 1961 und 2012 sind jeweils Eisenbahnkreuzungsverordnungen in Kraft getreten.

48 ohne Ampel oder Schranken

Entlang der Innkreisbahn gibt es nur noch technisch gesicherte Bahnkreuzungen, sieben mittels Schranken, drei mittels Ampel. Entlang der Mattigtalstrecke gibt es noch 48 ungesicherte Bahnübergänge – bei vielen davon gibt es allerdings Stopp- oder Vorrangschilder, die auch als Sicherung gelten, wenn auch nicht als technische.

Nicht zuletzt von der geplanten Umfahrung Mattighofen-Schalchen und von der Attraktivierung der Mattigtalbahn hängt ab, wie viele und welche Bahnkreuzungen zwischen Braunau und Straßwalchen aufgelassen oder umgestaltet werden. "Aktuell können keine genauen Zahlen genannt werden", sagt Leitner.

Ein Kriterienkatalog dient als gesetzliche Grundlage für die Auflassung von Bahnkreuzungen. Mit dem Auto drei Minuten länger zu brauchen, ist vertretbar, für den landwirtschaftlichen Verkehr ist ein Umweg von drei Kilometern zumutbar. Die Verkehrsfrequenz, lokale Einflüsse und die Zustimmung von Grundeigentümern spielen je nach Situation ebenfalls eine Rolle.

"Ziel im Sinne einer zukünftigen Leistungsfähigkeit der Bahn und der Verkehrssicherheit muss jedenfalls eine möglichste Reduktion der Anzahl schienengleicher Eisenbahnübergänge sein", stellt Pressesprecher Karl Leitner klar. An schwach frequentierten Kreuzungen werde es auch weiterhin technisch nicht gesicherte Anlagen geben, räumt er allerdings ein.

Schrankenanlagen sind teuer

500.000 Euro und sogar mehr kann eine Schrankenanlage kosten. Als größten Kostenfaktor bezeichnet Leitner die notwendigen Verkabelungen für die Ampelanlage. Es müssten aber auch Kabel transportiert und frostbeständig verlegt werden, dazu seien Schaltkästen notwendig und mitunter mehrere, große Schranken.

Es gibt übrigens handbediente, halbautomatische und zuggeschaltete Schrankenanlagen. Dass es in Mattighofen an der B 147 oft zu sehr langen Wartezeiten komme, sei damit zu erklären, dass beim Schließen der Schranken sekundengenaue Vorschriften einzuhalten seien, betont Karl Leitner.

Sehr teuer sind auch Unter- oder Überführungen. Für derartige Bauvorhaben brauche und suche die ÖBB das Einvernehmen mit der betroffenen Gemeinde, dem Land und Grundeigentümer, merkt Leitner an und nennt als Beispiel die geplante Unterführung in Braunau-Laab. Öffentliches Interesse müsse bestehen. Für die Kostenaufteilung gibt es bei den Bauvorhaben einen Schlüssel zwischen ÖBB-Infrastruktur, Land und Gemeinden. Verhandlungen für die Mattigtalbahn und die Innkreisbahn sind im Laufen.

Bahnkreuzungen im Bezirk Braunau in Zahlen

Mattigtalbahn (Braunau bis Lengau)

etwa 34 Kilometer

65 öffentliche Bahnkreuzungen,

davon 8 nichtöffentliche

11 Schrankenanlagen

9 Ampelkreuzungen

29 Auflassungen seit 1961, davon 6 seit 2012 (in St. Peter, Munderfing und Lengau)

Innkreisbahn (Braunau bis Obernberg-Altheim

etwa 14 Kilometer

10 öffentliche Bahnkreuzungen,

keine nichtöffentlichen

7 Schrankenanlagen

3 Ampelkreuzungen

17 Auflassungen seit 1961 davon 2 seit 2012 (in St. Peter)

