Einer schwierigen Situation etwas Positives abgewinnen

RIED. Im Bezirk Ried gibt es aktuell 29 verschiedene Selbsthilfegruppen.

Die meisten SHGs gibt es für pflegende Angehörige. Bild: (Symbolfoto dpa/Felix Kästle)

Krebs. Demenz. Multiple Sklerose. Parkinson. Auf jede Diagnose einer schweren Krankheit folgt erst eine Schockstarre. Und auf die medizinische Behandlung häufig die Frage, wie das Leben in weiterer Folge bewältigt werden soll. Für immer mehr Betroffene und deren Angehörige bietet eine Selbsthilfegruppe (SHG) Orientierung in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Deren Zahl steigt in den letzten Jahren kontinuierlich: In ganz Oberösterreich sind aktuell 409 Selbsthilfegruppen aktiv, in Ried sind es 29 (Stand: September 2016). Diese werden aus den unterschiedlichsten Anlässen, aber aufgrund ganz ähnlicher Motive ins Leben gerufen.

Für alle Selbsthilfegruppen und -organisationen ist die Selbsthilfe OÖ als Dachverband zuständig. Auf dessen Website gibt es eine Auflistung sämtlicher SHGs inklusive Kontaktdaten und Terminen der kommenden Treffen. "Die Entstehung und Auflösung dieser Gruppen ist ein sehr dynamischer Prozess", sagt Geschäftsführerin Manuela Rentenberger. Man versuche jedoch, die Liste immer auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Die meisten Gesprächsgruppen gibt es für pflegende Angehörige und deren Fragen und Probleme. Anlaufstellen existieren in Ried und Umgebung aber auch für Herz-, Muskel-, Leber- oder Nierenerkrankungen, Parkinson, Krebs, Osteoporose oder Multipler Sklerose. Aber auch Angehörige von Demenzerkrankten, stillende Mütter, Suchtkranke, adipöse Menschen oder Eltern fehl- oder totgeborener Kinder können sich einer SHG anschließen.

Ihre Motivation ist häufig ähnlich: Das Gefühl des "Nicht verstanden werdens" nach einer Diagnose, der Wunsch nach Hilfe oder das Bedürfnis, jemandem zu helfen, dazu der Wunsch, andere Betroffene kennenzulernen. Die Funktionen solcher Gruppen sind laut Selbsthilfe OÖ, einander aufzufangen, sich gegenseitig zu ermutigen, Informationen zu erhalten, Orientierung zu geben und sich zu unterhalten und abzulenken (aufgrund der Anfangsbuchstaben als "AEIOU-Prinzip" bezeichnet). Die Gebietskrankenkassen, welche diese Form der Eigeninitiative seit Jahren unterstützen, weisen darauf hin, dass SHGs stets vom Engagement der Teilnehmer abhängig sind. Besser über die Krankheit oder Belastung Bescheid zu wissen, damit besser umzugehen und den Betroffenen die Angst zu nehmen, ist das Ziel der Gruppen. Nur so kann es gelingen, die Beeinträchtigung in die eigene Persönlichkeit zu integrieren und der neuen, schwierigen Lebenssituation auch etwas Positives abzugewinnen.

Informationen sind unter der Nummer 0732/797666 und auf der Website www.selbsthilfe-ooe.at erhältlich. Dort wird eine Liste mit Terminen und Kontaktdaten geführt, die laufend aktualisiert wird.

