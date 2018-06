Eine von den Besten auf der Zither

Dorothea Mair erspielte Platz 1 beim Bundeswettbewerb Prima la Musica

Dorothea Mair, NMS-Schülerin aus Höhnhart, die den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Prima la Musica erspielt hat Bild: privat

Die 14-jährige Höhnharterin Dorothea Mair und ihre Zither gehören zusammen, seitdem sie noch Schulanfängerin war. Seither spielt sie auf dem nicht alltäglichen Instrument und das sogar hervorragend.

Beim jüngst in Innsbruck stattgefundenen Bundeswettbewerb von Prima la Musica konnte sie mit drei ausgewählten Stücken die Jury überzeugen und erspielte sich Platz 1. „In der Früh vor dem Auftritt war ich schon noch ziemlich nervös, aber ich habe dann die Stücke noch einmal durchgespielt und dann ging’s eigentlich ganz gut“, sagt die Schülerin der NMS Aspach. Fast ihre gesamte Familie war mit nach Innsbruck gefahren, um sie moralisch zu unterstützen und ihrer Musik zu lauschen.

Die Zither hat sie schon früh fasziniert. Sie hat sich viele Instrumente angehört, die Zither habe es ihr aber sofort angetan. „Was mir an der Zither gefällt, ist, dass man so viele verschiedene Musikrichtungen auf ihr spielen kann“, sagt sie. Von alter Musik, die zwar nicht so ihr Favorit sei, über Volksmusik bis hin zur modernen Musik. Auch die Tante habe früher Zither gespielt. „Ich habe sie zwar nie beim Zitherspielen gehört, aber das Instrument war da und war mir nicht fremd“, erzählt die Höhnharterin. Volksmusik mag die 14-Jährige übrigens auch gerne. Sie geht in Höhnhart zum Volkstanzen. „Das ist bei vielen Jungendlichen in unserem Ort beliebt“, sagt sie, genauso wie Faustball, das sie auch in ihrer Freizeit spielt.

Für die Zither nimmt sie sich aber jeden Tag Zeit. „Ich übe schon täglich“, sagt sie. Sicher zur Freude ihrer Familie, die ihrem Spiel gerne lauscht.

Auch ihre Freundinnen spielen fast alle ein Instrument. Die Entscheidung für die Zither habe sie noch nie bereut, ein anderes Instrument zu erlernen, kam bisher daher noch nie in Frage. Auch in der Zukunft will sie der Zither treu bleiben. Seit sechs Jahren ist Dorothea auch Schülerin der Landesmusikschule in Mattighofen und wird dort von Silvia Reith-Höfer unterrichtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema