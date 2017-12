Eine starke Arbeitgebermarke: Das Innviertel wird zur Vorzeigeregion

BEZIRK RIED, INNVIERTEL. Moderne Regionalentwicklung wird von 185 Unternehmen der Region unterstützt.

Der Gurtner Unternehmer Andrea Fill ist der Sprecher von Hot Spot! Innviertel. Bild: kommhaus

Das Innviertel hat viel zu bieten: Intakte Natur, reizvolle Städte und vor allem international erfolgreiche Unternehmen. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist die Initiative "Hot Spot! Innviertel" angetreten, die Vorzüge und Möglichkeiten der Region zu thematisieren. Mittlerweile kann die unabhängige Initiative auf mehr als 185 Mitglieder verweisen. Darunter befinden sich auch international renommierte Unternehmen wie die KTM Group, Scheuch GmbH, Leitz GmbH, Fill Maschinenbau oder FACC.

"Das Ziel unserer Initiative ist es, das Innviertel zur Attraktiven Region zum Arbeiten und Leben zu machen. Viele ansässige Unternehmen sind ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Der Bedarf an Fachkräften steigt. Durch unsere vielfältigen Aktivitäten versuchen wir, die jungen Menschen in der Region zu halten und ihnen die vielen beruflichen Möglichkeiten, die das Innviertel zu bieten hat, bewusst zu machen. Darüber hinaus wollen wir qualifizierte Fachkräfte ins Innviertel bekommen und auch Exil-Innviertler zu einer Rückkehr animieren", erklärt Andreas Fill, der Sprecher der Initiative.

Ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg des Netzwerkes ist die effiziente Kommunikation. Sowohl die der Mitglieder untereinander als auch die externe Kommunikation mit Schulen, Gemeinden, Institutionen und der breiten Öffentlichkeit. Fünf Mal jährlich erscheint die Zeitung "Hot Spot! Innviertel" mit Neuigkeiten und Informationen. Veranstaltungen wie "Bildung im Gespräch" oder "Bürgermeister im Gespräch, Starke Gemeinde – Starkes Innviertel" bringen die Interessensgruppen in direkten Dialog. Der Bildungskatalog mit mehr als 130 konkreten Angeboten von Unternehmen an die Schulen der Region liegt in sämtlichen Mitgliedsbetrieben, Institutionen und Schulen auf. Für das Jahr 2018 ist auch ein Arbeitgeberkatalog geplant, der in übersichtlicher Form Unternehmen und Institutionen der Region vorstellen wird.

Veranstaltung am 22. Jänner

Die Veranstaltung "Kinderbetreuung im Gespräch" wird am Montag, 22. Jänner, 2018, im Fill Future Dome in Gurten stattfinden. Dabei werden vier erfolgreiche Modelle der Kinderbetreuung vorgestellt.

