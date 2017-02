Eine Woche auf Grundstück eingeschlossen: Happy-End für "Kira"

ANDORF. Tierrettung mit Happy End in Andorf. Ein Schäferhund war mehrere Tage auf einem verwaisten Grundstück eingeschlossen. Die Feuerwehr Andorf konnte das Tier retten.

Nach fünf Tagen konnte "Kira" gerettet werden Bild:

Am Freitag wurde die Feuerwehr Andorf zu einem Einsatz in die Ortschaft "Teuflau" gerufen. Dort war ein Schäferhund seit mehreren Tagen in einem verwaisten Grundstück eingeschlossen. Gemeinsam mit der Polizei verschaffte sich die Feuerwehr Eintritt zum Grundstück und konnte das geschwächte Tier aus seiner Notlage befreien.

Nachdem eine Tierärztin aus Andorf mit einem Chiplesegerät den Hund identifiziert hatte, konnte der Besitzer aus dem rund sechs Kilomter entfernten Eggerding verständigt werden.

Laut der Feuerwehr Andorf schloss der Mann seinen Hund, der seit Sonntag abgängig war, überglücklich in die Arme. Wie das Tier auf das Grundstück gelangen konnte, ist für die Einsatzkräfte ein Rätsel. Laut der Tierärztin hat Schäferhund "Kira" seinen "Zwangsaufenthalt" in Andorf gut relativ gut überstanden.

