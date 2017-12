Eine Lehre mit Auslandspraxis: Erfolgsrezept für die Lehre der Zukunft

GEINBERG. Die 17-jährige Sandra Geßl absolvierte einmonatigen Finnland-Aufenthalt.

Sandra Geßl an der CNC-Fräsmaschine in Finnland. Bild: (Privat)

In der 17-jährigen Sandra Geßl steckt sehr viel Talent und Potenzial. 2015 hat sie ihre Lehre als Zerspanungstechnikerin bei KOWE begonnen. Mittlerweile ist sie fixer Bestandteil eines sehr engagierten Teams. Kürzlich wagte die junge Frau den Schritt ins Ausland. Mit dem Verein IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch) und unterstützt durch die „Begabtenförderung der Wirtschaftskammern“ verbrachte sie vier Wochen in Seinäjoki (Finnland). Dort arbeitete sie mit CNC-Maschinen und sammelte viele wertvolle Erfahrungen – nicht nur für das Berufsleben.

„Die Idee zu dem Auslandspraktikum kam von meinen Lehrern in der Berufsschule. Auch meine Lehrherren bei KOWE haben die Idee von Beginn an unterstützt und mir bei den Bewerbungen geholfen“, freut sich Sandra Geßl. Gemeinsam mit drei anderen Mädchen aus Österreich war sie vier Wochen lang in einer finnischen Kleinstadt und arbeitete dort bei „Sedu“ einem Ausbildungszentrum für Zerspanungstechniker. Zu viert teilten sich die Mädchen ein WG-Zimmer, besuchten gemeinsam einen englischen Sprachkurs und unternahmen auch einige Freizeitaktivitäten.

„In der Arbeit durfte ich gleich von Beginn weg an einer CNC-Maschine hantieren. Außerdem habe ich viel Neues am CAD/CAM-Programm gelernt. Das kann ich mei-nem Lehrbetrieb gut einsetzen“, sagt Sandra Geßl. Darüber hinaus interessierte sich die junge Innviertlerin für das finnische Leben, besuchte viele Sehenswürdigkeiten und probierte auch die finnische Hausmannskost aus.

„Internationale Erfahrung bereits in der Lehrzeit zu sammeln ist für uns als Ausbilder und Arbeitgeber großartig. Das ist der beste Weg, die sprachlichen, fachlichen und interkulturellen Kompetenzen zu erweitern und einen qualifizierten und zufriedenen Mitarbeiter reifen zu sehen“, sagt KOWE-Geschäftsführer Siegfried Kobencic. Zwei Lehrlinge werden jährlich im Berufsbild Zerspanungstechnik aufgenommen und erfolgreich ausgebildet.

Die Firma aus dem Innviertel ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist für die Fertigung von Präzisions-CNC-Teilen für Automotive, Anlagen und Flugzeugbau. Das Unternehmen mit Sitz in Geinberg beschäftigt 35 Mitarbeiter, davon vier Lehrlinge.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema