Einbrüche, Diebstähle, Schläge gegen Polizisten und massive Drohungen

INNVIERTEL. Nach einer Serie von Straftaten im Bezirk Braunau kam es nun zu einer Verurteilung.

Angeklagter muss sich Therapie unterziehen, sonst muss er auch seine bedingte Haftstrafe absitzen Bild: Symbolfoto: Wodicka

Eine ganze Liste an Straftaten werden einem im Innviertel lebenden Serben vorgeworfen, der auch Polizisten mit einem Messer bedroht und einen weiteren Polizisten mit Schlägen verletzt haben soll. Der Mann, mittlerweile zu drei Monaten unbedingter und weiteren zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt, hat offenbar ein massives Alkoholproblem. Er muss sich einer Therapie unterziehen, sonst hat er auch seine bedingte Freiheitsstrafe abzusitzen. Vor Gericht in Ried wird dem Mann eine Reihe von Taten im Bezirk Braunau vorgeworfen. Unter anderem soll er einem Bekannten ein Handy abgenommen haben, in ein Haus in Braunau eingestiegen sein und dort Laptops und Kameras im Wert von 900 Euro erbeutet haben.

Mit Brauerei-Lkw losgefahren

Aus einem Brauerei-Lkw habe der Serbe eine Kellnerbrieftasche gestohlen und in einem weiteren Fall habe er einen Brauerei-Lkw unbefugt in Betrieb genommen und mit diesem "mehrere Runden gedreht". So wie auch mit einem Pkw. Der Versuch, mit einem fremden Moped loszufahren, sei allerdings technisch gescheitert. Die Liste mit den Vorwürfen ist noch deutlich länger: Bei einem Haus habe er ein Küchenfenster eingeschlagen und sich in der Küche mit Lebensmitteln eingedeckt.

Auch ein Versicherungsbüro sei heimgesucht worden, neben einem Laptop fehlen ein Telefon und ein Sparschwein. In einem weiteren Fall habe sich der Serbe Zutritt zu einer Garage verschafft, wo er in einem Auto schlafend durch einen Polizisten geweckt worden sei. Der Mann habe sich gewehrt und den Beamten an Knie und Knöchel verletzt.

In einem Polizeiposten habe der Mann ein 24 Zentimeter langes Jausenmesser gezogen, das er offenbar bei sich hatte – und damit vier Polizisten bedroht, bevor er doch zur Vernunft kam, so die Vorwürfe vor Gericht.

Bei einem Einbruch sei der Angeklagte vom Bewohner erwischt worden, er habe aber bei seiner Flucht nichts mitgenommen und sei später von der Polizei gestellt worden. In weiteren Fällen habe der Mann Bargeld und Bankomatkarten erbeutet und damit in Geschäften eingekauft.

In einem Lokal habe der Angeklagte zwei Männer geschlagen und andernorts bei einer Auseinandersetzung massive Drohungen ausgerufen. "Ich kann mit Alkohol nicht umgehen, werde aggressiv", so der Angeklagte in Ried vor Gericht. Nun soll eine Therapie helfen, ihn wieder auf die "gerade Bahn" zu bringen.

