Einbrecher schlief in Auto und rastete bei Festnahme aus

SCHALCHEN. Mit einem Schraubenzieher und einem Messer bedrohte ein Garageneinbrecher die einschreitenden Polizisten.

Der Verdächtige, ein amtsbekannter und vorbestrafter 29-Jähriger aus Mauerkirchen, drang Freitagfrüh in die unversperrte Garage eines 37-Jährigen aus Schalchen ein. Dort legte er sich zum Schlafen in ein Auto. Als der Hausbewohner gegen sechs Uhr früh die Garage betrat und den schlafenden Mann bemerkte, verständigte er die Polizei.

Die Polizisten forderten den 29-Jährigen mehrmals auf, die Garage zu verlassen. Der Mann wurde jedoch aggressiv und beschimpfte die Beamten. Er trat mit einem Bein aus dem Auto und verletzte einen Polizisten leicht. Es kam zu einer Rangelei, wobei der 29-Jährige die Polizisten auch mit einem Schraubenzieher bedrohte. Schließlich konnten dem Mann die Handschellen angelegt werden.

Bei der Polizeiinspektion verhielt sich der 29-Jährige weiter extrem aggressiv und sprach mehrfach gefährliche Drohungen gegen die Polizisten aus. Plötzlich zog er ein spitzes Jausenmesser aus seiner Jacke und bedrohte damit die Beamten. Erst unter Androhung des Einsatzes eines Pfeffersprays ließ er das Messer fallen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige in der Nacht auf Freitag in ein Haus in Sankt Florian im Bezirk Braunau eingedrungen war, dort diverse Gegenstände stahl und anschließend mit einem Mofa wegfahren wollte. Dabei wurde er allerdings von den Hausbesitzern erwischt. Daraufhin flüchtete er zu Fuß. Im Anschluss dürfte er sich dann in die Garage in Schalchen eingeschlichen haben. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.

