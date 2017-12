Ein zeitgemäßer Franziskus

RIED. Der Innviertler Künstler Johann Lengauer hat die Fassade des Bildungshauses St. Franziskus in Ried künstlerisch mit einer Stahl-Wandzeichnung neu gestaltet.

Johann Lengauer hat die Fassade des Franziskushauses mit seiner Stahl-Zeichnung künstlerisch gestaltet. Bild: (hermann gittmaier)

Johann Lengauer macht es sich bei seiner künstlerischen Arbeit nicht einfach. Seine Arbeiten – aus Stahl, Holz, Glas oder Kombinationen daraus – sind bis ins Detail konzipiert. Die Aussagen dahinter sind zeitkritisch und tiefgründig. Bis vor einigen Monaten lebte und arbeitete der gebürtige Mettmacher in seinem Atelier in Wippenham. Mittlerweile hat er seinen Wohn- und Arbeitsort ins Bundesland Salzburg verlegt.

Mit seiner jüngsten Arbeit – „Ein zeitgenössischer Franziskus“ – hat der Innviertler Künstler die Westfassade des Bildungshauses Sankt Franziskus in Ried neu gestaltet. Dort ist seit kurzem eine rund 8 mal 13 Meter umfassende zeitgemäße Gestaltung des Hl. Franziskus zu sehen.

Der Papst lebt es vor

Johann Lengauer hat diese Arbeit in enger Zusammenarbeit mit Jossef Schwabeneder, dem Leiter des Bildungszentrums, einen Franziskus gestaltet, der aktuell auf die Gegenwart Bezug nimmt. „Das ganze Werk soll eine Verbindung sein von franziskanischem Geist und moderner Welt. Aktuell kommt in Papst Franziskus diese Verbindung zur Anschauung. Die erstmalige Wahl von ‘Franziskus’ als Papstname ist eine programmatische Entscheidung gewesen, die sich auch in seinen Symbolhandlungen, Ansprachen und Enzykliken konsequent widerspiegelt“, sagt Schwabeneder. Er nimmt damit Bezug auf die Aussage des Pontifex: „Die Wirtschaft tötet“, mit der er sein prophetisches „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und Nein zu einer Vergötterung des Geldes“ sowie „Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt“, zum Ausdruck bringt.

Auch der Künstler Johann Lengauer sieht diese Zusammenhänge und erklärt: „Die Ökonomie beruht auf der Ökologie. Die Natur als Grundlage jeder Kultur und auch jedes Wirtschaftens wird symbolisiert durch eine sich wie eine Hügellandschaft über die Wand ziehende Bildgestaltung. Die Grüntöne verweisen auf alles Vegetative, das Blau auf lebensspendendes Wasser. Die helle weißgrüne Fläche am Ausgang verdeutlicht, dass die Menschheit das Wirtschaften im Sinne von Haushalten neu zu definieren und zu finden hat.“

Die darüber platzierte großformatige, sieben mal sechs Meter große aus Stahl gefertigte Wandzeichnung des Franziskus drücke sowohl seine innere Sammlung aus als auch seine energische Abgrenzung gegenüber einem unbegrenzten Wachstumszwang. Symbolisiert werde dies durch die rote, nach oben strebende und „gebrochene“ Finanzkurve, die in eine nach unten weisende grüne Linie übergehe, deren Zielpunkt die Verbindung mit dem Lebendigen sei, wie Lengauer interpretiert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema