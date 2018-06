Ein kulinarisches Miteinander, das sich nicht nur für Wirtshaus-Gäste lohnt

MATTIGHOFEN. Neue Mitglieder, viele Lebensmittelproduzenten, druckfrische Broschüre: InnWirtler 2.0

Zufriedene Gesichter am Ende des Gala-Abends im neuen Mattighofner Stadtsaal: Wirte, Köche und Lebensmittelproduzenten arbeiten gut zusammen. Bild: Manfred Fesl

Das Uttendorfer Weißbiersorbet war dringend nötig als siebter Gang – ein wenig Abkühlung im Magen vor den folgenden fünf Hauptgängen und zwei Desserts. Mit Fisch, Ziegenkäse, Salat, Suppen und Gemüsekrapferln hat das Gala-Menü der InnWirtler begonnen, mit Puten-, Schweine- und Rindfleischgerichten ging es weiter. Gefeiert wurde an schön gedeckten Tischen im Mattighofner Stadtsaal, dass es neue InnWirtler, gute Partnerschaften mit regionalen Lebensmittelproduzenten und eine druckfrische Broschüre gibt, in der alles steht, was dieses Miteinander so besonders macht.

Moderator Martin Sellinger führte durch den Abend, Wirtesprecher Herbert Karer begrüßte die Gäste, die Innviertler Tanzgeiger unterhielten mit auf das Menü abgestimmten Musikstücken. "Der Bauer liefert, wir Wirte kochen, der Gast isst. Wir InnWirtler sehen uns als Botschafter der Region", fasste Karer kurz zusammen, worum es geht.

Linsen, Käse, Angusfleisch, Saibling, Rohschinken, Einkorngetreide, Bier, Wafferl, Schweinefleisch, Teigwaren, Hendl, Erdäpfel, Weizenmehl – das ist nur ein Auszug der Lebensmittel, über die Produzenten auf der Bühne informierten. Dass im Helpfauer Hof alle Küchengeräte einen Namen haben – der Smoker heißt Apollo 13, war zu erfahren, dass es Innviertler Crème fraîche gibt, warum beim Onke Heli das L fehlt, wo es veganes Curry gibt, dass sich Urgetreide auch als Tischdeko fein macht... Die InnWirtler freuen sich auf Gäste, es gibt auch Gutscheine.

Die Mitwirkenden

14 Gastronomen

Gasthaus Badhaus

Braugasthof Vitzthum

Gasthaus Berger

Gasthaus Hofer

Mattigtaler Hof

Gasthaus zur Reib

Kellervinothek Dafner

Englwirt

Helpfauer Hof

Steinerwirt

Gugg-Lounge

Pommers Schlosstaverne

Schüdlbauers

Wirtshaus zum Onke Heli

18 Produzenten

Alois Hiermann (Weidegänse)

Geflügelhof Tiefnig

Käserei Höflmaier

Michael Pangerl (Gemüse...)

Hans Huber (Schweinefleisch)

Michlbauer (Rohschinken...)

Josef Maislinger (Einkorn...)

Familie Beinhundner (Eier...)

Puppinger Spargel

Manfred Steidl Inngold (Öl)

Markus Huemer (Bio-Mehl...)

Biohof Wurhofer (Rindfleisch)

Johann Rathgeber

Bäckerei Sailer

Roland Sporrer (Rindfleisch)

Stefan Kronberger

Bachfischerei Baumgartner

Familie Ober (Eier, Gewürze)

6 Förderer

Lohberger

Promotech

Aumayer Druck & Verlag

Aptiv Mattighofen

Borbet Austria

Bernecker & Rainer

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema