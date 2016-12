Ein Seltener seines Standes: Der Schlittenbauer aus dem Flachgau

NUSSDORF AM HAUNSBERG. Mit seinen stolzen 88 Jahren macht Herbert Junger aus Nussdorf noch immer Schlitten.

Herbert Junger bei der Arbeit, wo sonst? Regelmäßig ist der 88-Jährige in seiner Werkstatt. Bild: mahu

Dass der Schlitten keineswegs Schnee von gestern ist, schilderte der junge Unternehmer und Herr der Kufen Martin Riesinger aus Geboltskirchen kürzlich in den OÖN. Die einzige Rarität im Geschäft um die flotten Flitzer sind die Schlittenbauer selbst. Den letzten seiner Sorte im Salzburger Land hat kürzlich die Braunauer Warte aufgespürt. Er ist in der flachgauer Gemeinde Nussdorf beheimatet und heißt Herbert Junger. Seine Werkstatt ist nicht zu übersehen. Das Schaufenster seines ehemaligen Sportgeschäftes direkt neben der Straße nützt er als Bühne für seine Handarbeit. Ein echter Hingucker allerdings ist er selbst: Der rüstige Handwerker ist stolze 88 Jahre.

"Hier, bei der Arbeit", entgegnet er dem fragendem " Herr Junger?". "Wo sonst", fügt er freundlich hinzu. Pünktlich seit acht Uhr steht der Wagnermeister in seiner Werkstatt. Was die Arbeitszeiten betrifft, ist er streng mit sich. "Mittagessen gehe ich schon. Das hab ich früher nicht gemacht", sagt Junger. Im Schraubstock ist es eingespannt, das Corpus Delicti, das dem Pensionisten die Freizeit raubt. Schneidig hobelt er an dem künftigen Kufenfahrzeug. Oberhalb der Werkbank hängt eine handgezeichnete, detaillierte Skizze an der Wand, der Plan für den perfekten Eisstock. Der Nussdorfer macht nämlich nicht nur Holzschlitten, sondern auch Eisstöcke, Radlböcke und Leiterwagerl. "Zum Zeitvertreib", sagt er.

Den ersten Holzschlitten hat er 1949 gemacht. Das Schlittenbauen gehörte zum Beruf des Wagners. Denn ein Wagner baute auch Sportgeräte, sogar Ski. "Ja freilich. Der Atomic (Anm. Red.: Gemeint ist Skifabrikgründer Alois Rohrmoser) war auch Wagner", weiß der Pensionist. Mit Skiern kennt er sich auch aus. Gemeinsam mit seiner Frau hat er in den 70ern ein Sportgeschäft geführt. Für den Skiservice war er zuständig.

In seiner Pension kehrte der Geschäftsmann zurück zum Ursprung seines Handwerks. Meistens steht er alleine in der Werkstatt, beim Biegen der Schlittenkurven hilft ihm seine Frau. Damit das Holz gebogen werden kann, wird es zuvor gekocht. Dann wird es so lange eingespannt, bis die Feuchtigkeit weg ist. Das dauert etwa vier Wochen.

"Die sind stabil", sagt Junger und klopft mit der Hand mehrmals stolz aufs Holz. "Ich mach seit 1949 Schlitten und hab noch nie einen reparieren braucht", sagt der Flachgauer. Das schätzt die Kundschaft aus Ober- und Niederösterreich, Salzburg sowieso.

Kontakt: Herbert Junger, Wagnerweg 2, Nussdorf. Telefon: 06276/438 (privat) und 06276/225 (Werkstatt)

