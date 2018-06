Ein Platz, unendlich viele Möglichkeiten

EITZING. Schul- und Kindergartenkinder können sich nach Belieben auf dem Tennisplatz austoben.

Seit einigen Monaten sind auch die Eitzinger Kindergarten-Kinder von den kleinen gelben Bällen begeistert. Bild: E. Ertl

Das ist einmalig im Bezirk. In Eitzing haben die Kindergarten- und Schulkinder die Chance, ihr sportliches Geschick auf dem neu erbauten Tennisplatz zu erkunden. Immer freitags, bei Schönwetter, stürmen, aufgeteilt auf drei Stunden, 70 Kinder den Tennisplatz und verbringen dort ihre Turnstunde. Wobei es bei Weitem nicht nur um Tennis geht. Seit Sommer vergangenen Jahres können die Kinder dort auch Volleyball, Basketball und Badminton spielen – oder einfach mit dem Sand bzw. dem Granulat. "Vor einem Jahr hatte ich die Idee, unser altes Volleyballnetz, das vorher zehn Jahre auf dem Dachboden der Sportanlage verstaubt ist, aufzuhängen. Auch ein Basketballkorb hing ungenutzt herum. Das habe ich geändert", erklärt Ludwig Stangel, Ehren-Sektionsleiter Tennis ASKÖ, und ergänzt: "Dieser Platz ist für die Gemeinde Eitzing wie ein Lotto-Gewinn."

Dieser Allwetterplatz wird nun auch von der Volksschule und dem Kindergarten genutzt. Gemeinsam mit Ludwig Stangel und den Betreuerinnen versuchen sich die Kinder in verschiedenen Ballsportarten, absolvieren bei vier Stationen diverse Geschicklichkeitsübungen oder versuchen einfach, den Ball auf dem Schläger zu balancieren. "Die Begeisterung der Kleinen steckt einen an. Viele Kinder lechzen nach Bewegung. Diesen natürlichen Drang können sie auf dem Allwetterplatz jetzt voll ausleben. Wenn die Kinder am Freitag über die Wiese in Richtung Tennisplatz gelaufen kommen und voller Vorfreude lachen – da gibt es nicht Schöneres", sagt Ludwig Stangel.

Optimal ist der Platz auch für einen kleinen Burschen, der sich mit einer Gehhilfe fortbewegt. Auch er kann dank der Barrierefreiheit an den Turnstunden teilnehmen. "Es ist schön, dass er überall mitmachen will und kann", sagt Andrea Wagner, Kindergartenleiterin in Eitzing. "Ludwig gibt sich so viel Mühe mit den Kindern und das merken sie. Bei uns geht es in erster Linie darum, dass die Kinder Spaß haben, sich bewegen und ein gewisses Ballgefühl entwickeln", erklärt Wagner. Und vielleicht ist das eine oder andere Talent dabei, von dem man in Zukunft noch hören wird...

