Ein Jahr Seelsorgeteam an der Pfarre Riedberg

RIED. Priestermangel machte den Schritt nötig – über die Erkenntnisse daraus und die Situation in den Rieder Kirchen.

Legen Wert auf Gemeinsamkeit: Pfarrprovisor Rupert Niedl und Pastoralassistent Manfred Anzinger. Bild: Pfarre Riedberg/HPR

Zwei Pfarren werden in der Stadt Ried geführt: Die Stadtpfarre und die Pfarre Riedberg. Dort ist seit einem Jahr kein eigener Pfarrer mehr im Amt. Die Pfarre Riedberg wird von einem Seelsorgeteam geführt, Stadtpfarrer Rupert Niedl wirkt als zuständiger Priester als Pfarrprovisor. Als Sprecher des aus fünf Personen bestehenden Seelsorgeteams ist Pastoralassistent Manfred Anzinger tätig.

"Wir haben nach der Pensionierung von Pater Alfred Ertle keinen Priester mehr für die Pfarre Riedberg bekommen, daher wurde diese Konstellation notwendig", sagt Stadtpfarrer Rupert Niedl. "Wir waren schon länger auf die Zeit nach Ertles Pensionierung vorbereitet und haben schon überlegt, mit einem Seelsorgeteam zu arbeiten", berichtet Manfred Anzinger.

2014 wurde das Seelsorgeteam beauftragt und es erfolgte noch unter P. Ertle der Start. Ab 1. Mai 2017 übernahm dann Stadtpfarrer Rupert Niedl als Pfarrprovisor die Pfarre Riedberg. "Es ist eine Leitung mit Beteiligung Ehrenamtlicher", erklärt Anzinger. An der Pfarre Riedberg ist somit eines von rund 50 oö. Seelsorgeteams tätig. P. Ertle und P. Pichler wohnen im Pfarrhof und helfen bei Messen gerne aus.

Eigenständigkeit wird bewahrt

"Auch für mich war das neu, so eine Konstellation habe ich auch noch nicht gehabt", sagt Stadtpfarrer und Pfarrprovisor Rupert Niedl. "Aber wir haben mittlerweile sehr gut zusammengefunden. Ich muss mich aber sehr gut absprechen und muss alles sehr gut planen", sagt Niedl, der neben Stadtpfarre und Pfarre Riedberg auch die Pfarre Neuhofen als Pfarrmoderator betreut. Sowohl der Pfarrer als auch der Pastoralassistent halten am Riedberg die Lösung für die unter diesen Umständen beste: "Es ist gut, dass die Kompetenzen in Ried geblieben sind."

Die Pfarr-Arbeit wird allerdings nicht einfacher. Es gelte, effizient zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu nutzen und einzusparen, ohne dass etwas auf der Strecke bleibe, sagt Rupert Niedl: "Wenn nötig, muss man auch einmal etwas aufgeben." Beide erklären aber: "Es bleiben zwei eigenständige Pfarren, und es soll ein Miteinander sein."

Noch einige Filial-Kirchen

Rückblickend auf das erste Jahr bilanziert Rupert Niedl positiv: "Wir planen ab Herbst ein gemeinsames Pfarrblatt mit den Infos beider Pfarren, und es gibt zum Beispiel nur noch eine Firmung – ein Jahr hier, nächstes Jahr dort." "Es wird immer mehr ein Miteinander", so Anzinger.

Katholische Kirchenhäuser oder Kapellen gibt es im Rieder Stadtgebiet aber mehrere: Die Kapuzinerkirche ist eine Filialkirche, der Kirchenbetrieb dort wird durch den Unterstützungsverein am Leben erhalten.

Die Konviktgemeinde feiert in der Konviktkapelle und ist auch ein Filialbereich der Stadtpfarre.

Kloster Sankt Anna: Die Kirche gehört zum dortigen Kloster, auch hier ist Stadtpfarrer Niedl als Kirchenrektor eingebunden.

Die Krankenhauskapelle ist ein großer Seelsorgebereich (vor allem durch viele Salbungen und Versehgänge); auch dieser Bereich wird von der Stadtpfarre mitbetreut.

Pflegeheime Ried: Die Seelsorge wird von der Pfarre Riedberg betreut, mit den Salbungen und Versehgänge durch die Altenheimseelsorger mit P. Josef Pichler. Doch damit nicht genug: "Es gibt in Ried insgesamt 13 Stellen, an denen ich im Jahr liturgisch feiere", erzählt Rupert Niedl.

Beratungs-Prozess im Gang

Herausfordernd sei nicht nur die finanzielle Situation in den Pfarren ("Hier sieht´s schlecht aus, daherkommen darf nichts."), sondern auch die gesellschaftlichen Veränderungen: "Für uns stellt sich die Frage, wie wir Glaube und Werte vermitteln können. Ich verspüre eine Unsicherheit bei manchen Menschen, ich will für sie der Anker sein", sagt der Stadtpfarrer.

Derzeit werde in einem Gemeindeberatungsprozess durch die Diözese der Ist-Zustand in beiden Pfarren erhoben und nach neuen Wegen und Entwicklungsmöglichkeiten gesucht, erklärt Rupert Niedl.

Info

Dem SeelSorgeTeam Riedberg gehören an: Diakon PAss Manfred Anzinger (SST-Ligurgie); Peter Hoffmann (SST-Verkündigung), Elisabeth Reiter (SST-Diakonie), Inge Trauner (SST-Diakonie), Ludwig Wimplinger (SST-Koinonia), Hans Wimplinger als PGR-Obmann sowie Stadtpfarrer Rupert Niedl als Pfarrprovisor und Eduard Jungwirth als Pfarrökonom und Stefan Schweighofer (FA Finanzen).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema