GURTEN/WEILBACH. Kochlandschaft Innviertel: Dominik Bauböck bereitet gebackene Stierhoden zu

Ein Gericht aus einem 150 Jahre alten Kochbuch bereitet Dominik Bauböck aus Gurten in der zehnten Folge der Kochlandschaft Innviertel zu. Gebackene Stierhoden. "Früher hat man dieses sehr alte Gericht als gebackenes Frühlingsschnitzerl bezeichnet", sagt Bauböck. Die Stierhoden müssen vorher für zwölf Stunden in Milch und Wasser eingelegt werden. Anschließend werden sie in dünne Teile geschnitten, paniert und bei hoher Hitze in Butterschmalz goldbraun gebacken.

Winzer Wolfgang Költringer erklärt, wie er in Weilbach seine fruchtig-leichten Innviertler Weine produziert.

