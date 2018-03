"Ein Bier zur Sachertorte – einfach herrlich"

INNVIERTEL, UTTENDORF. Regina Vitzthum-Maier über Bier grundsätzlich und ihre Ausbildung zur Diplomsommeliere im Besonderen.

Regina Vitzthum-Maier liebt Bier. Bild: Hatheuer

Sie poliert eifrig am Image von Bier. Predigt bei jeder Gelegenheit die Vielfalt dieses Getränkes, bis hin, dass Bier gesund ist. Es komme halt auf die Mengen an, in denen dieses edle Gebräu konsumiert wird. Obwohl auf dem Sprung in den Urlaub, erklärte sich Regina Vitzthum-Maier zu folgendem "Bier-Interview" bereit. Weil für die angehende Diplomsommeliere in Sachen Bier bei jeder Gelegenheit die Werbetrommel gerührt werden sollte. Die vierzigjährige Magistra der Betriebswirtschaft ist zweifache Mutter und steht ihrem Mann bei der Führung des Braugasthofes zusammen mit dessen Bruder zur Seite. Gleich vier Betreiber sind für das Funktionieren der Geschäfte der Brauerei zuständig.

Volkszeitung/Warte: Bier macht dick!?

Regina Vitzthum-Maier: Nein! Bier ist ein Energieträger. Schauen Sie mich an, bin ich dick? Und das, obwohl ich täglich, spätestens zur Jause am Abend, regelmäßig mein Bier trinke. Wird Bier in vernünftigen Mengen getrunken, ist es kein Dickmacher. Dass Bier appetitanregend ist, ist hinlänglich bekannt, darf ihm aber nicht zum dickmachenden Vorwurf gemacht werden.

Was halten Sie als angehende Diplomsommeliere von alkoholfreiem Bier?

Warum nicht, ist es doch eine ideale Alternative für Autofahrer, die gerne Bier trinken. Und für Leute, die bewusst wenig Alkohol zu sich nehmen möchten. Trotzdem muss man mit dem Begriff "alkoholfrei" vorsichtig umgehen, kann doch dieses bis zu einem halben Prozent Alkohol enthalten. Weshalb wir von Vitzthum unser alkoholreduziertes Bier "hell und leicht" nennen. Dies enthält 2,9 Prozent Alkohol.

Bier ist ja angeblich sogar gesund?

Studien belegen dies. Wichtig ist halt, dass Bier in Maßen und nicht in Massen getrunken wird. Also nichts gegen eine gute Maß! Noch einmal zur Frage vom gesunden Bier: Das darf man nicht generalisieren. Jede und jeder muss wissen, wieviel ihr beziehungsweise ihm gut tut. Das ist vonTyp zu Typ verschieden.

Bei Damenkränzchen wird kaum Bier getrunken?

Leider. Bier ist halt noch bei weitem nicht so salonfähig wie Wein. Für viele ist Bier geichbedeutend mit "einer Halben". Dabei sind oft kleine Einheiten unterschiedlicher Biere ideale Speisenbegleiter. Um den Ruf des Bieres aufzumöbeln, bin ich angetreten und habe mich bereiterklärt, die Ausbildung zur Diplomsommeliere zu machen. Wir müssen die Konsumenten von der immer noch größer werdenden Biervielfalt überzeugen. Dass beispielsweise Bier und Campari ein gschmackiger Cocktail - kühl serviert - sein kann. Ja sogar zur Sachertorte passt Bier – ein kleines starkes. Herrlich!

Welches Glas zu welchem Bier?

Das ist nicht egal. Je voller das Bier, desto stärker das Glas. Pils beispielsweise schmeckt am besten aus einem schlanken dünnen Glas, Fassbier gehört in den Krug.

Ich trinke Bier am liebsten aus der Flasche. Bin ich also ein Banause?

Überhaupt nicht. Selbst in feinsten Bars werden kleine Einheiten aus der Flasche getrunken. Bier mit Drehverschluss muss kein Glas sehen. Und auf der Baustelle wird man ohnehin eher ausgelacht, wenn man zur Flasche ein Glas reicht.

Bier aus der Flasche oder aus dem Fass?

Das ist eine Fangfrage, weil gemeinhin die Meinung vorherrscht, dass Fassbier bei weitem besser ist als aus der Flasche. Es ist jedoch zu unterscheiden, was man trinkt. Bier, das lange im Fass hängt, von dem also längere Zeit kein Bier gezapft wird, kann schnell schal schmecken. Ideal ist also Bier aus dem Fass in einem Gasthaus, in dem viel Bier getrunken wird. Auch "Lichtgeschmack" trübt den Biergenuss. Das gilt aber für in Kisten gelagertes Bier, das zu lange im gleißenden Sonnenlicht, und das vielleicht noch bei enormer Hitze, gestanden hat. Das ist ja beinahe logisch, dass darunter die Qualität leidet.

Die Zeitschrift "Tafelspitz" hat den Braugasthof Vitzthum zum Bierlokal Nummer eins in Österreich gekürt. Was hat diese Auszeichnung bewirkt?

Viele Neugierige auch von auswärts, die sich von der bei uns gebotenen Qualität persönlich überzeugen wollten. Die Auszeichnung war uns natürlich Verpflichtung, uns um unsere Gäste besonders zu bemühen. Um jeden, ob es sich um den durstigen Radler, der auf ein Radler vorbeikommt, oder den anspruchsvollen Feinschmecker handelt. Natürlich liegt uns unser Stammpublikum besonders am Herzen.

Die ersten Biermärz-Termine im Bezirk Ried

Der ganze März steht im Zeichen des Bieres. Auch im Bezirk Ried wird zu verschiedenen Veranstaltungen in Brauereien und Wirtshäuser geladen, vergangene Woche wurden in der Rieder Volkszeitung die ersten Termine angekündigt, mit folgenden geht es im Biermärz weiter:

Bierzeile, Das Innviertler Bierfest:

Am Samstag, 3. März, 11 Uhr Bieranstich und Frühschoppen mit Musik in der Rieder Weberzeile. Nachmittag: Kochshows und Gewinnspiel. Am Abend: Live-Musik.

Bierrallye am Loryhof:

Spaß und Unterhaltung rund ums Thema Bier bei Bierkrugstemmen, Bobbycarrennen und Honigbierverkostung am Samstag, 3., 10., 17., 24. und 31. März im Loryhof Wippenham. Inklusive Siegerehrung mit Medaillen. Nach getaner Arbeit wird ein typisches Innviertler Bratl in der Rein serviert.

Ausstellung „Über:Flüssig“:

Überschäumende „Eröffnungs-Suada“ von Josef Brescher, dem künstlerischen Leiter Burg Obernberg. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern stellen unter diesem gemeinsamen Motto aus. Flüssig sind nicht nur Bier und Farbe, auch viele Bedeutungen und Begriffe fließen auseinander und ineinander. Beim kritischen Betrachten der Werke kann ein Schluck Bier aus der „Bierregion Innviertel“ nicht schaden. Eintritt frei!

Termin Vernissage: Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, Kunsthaus Burg Obernberg.

Die Ausstellung kann bis 25. März, jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag, von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Hopfendampf & Gerstensaft:

Schönheit kommt von innen: Weißbier-Aufgüsse und Biercocktails! Täglich gibt es im März in der Saunawelt des SPA Resort der Therme Geinberg einen Weißbier-Aufguss mit alkoholfreiem Weißbier – Täglich von Montag bis Freitag um 16.25 Uhr und am Wochenende um 18.15 Uhr. Erfrischende Biercocktails werden an der Saunabar serviert.

Bauernmarkt mit Innviertler Bier:

Der wöchentliche Bauernmarkt in der Bauernmarkthalle wird am Freitag, 9. März, durch allerlei Bierbesonderheiten ausgezeichnet. Was kann man alles mit Bier machen? Vom Bierbrot bis zum Biergulasch!

Rieder Bier Ladylike:

Bier hat sich längst als Damengetränk etabliert und gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Eintauchen in die Welt der Biervielfalt bei einem unvergesslichen Workshop rund ums Thema Bier am Freitag, 9. März, von 16 bis 19 Uhr in der Brauerei Ried.

Konzert mit Akkordeonduo:

Das österreichische Akkordeonduo „Dinovski-Schuberth“ zelebriert musikalische Freiheit in Reinkultur. Die Ingredienzien ihrer ungemein bunten und facettenreichen Mischung reichen vom Jazz über Einflüsse aus verschiedenen Folkrichtungen des Nordens und den Klängen des Balkans bis hin zum Tango und zur Neuen Musik: Termine: Freitag, 9. März, 20 Uhr, Kunsthaus Burg Obernberg.

Biersinnige Texte samt Musik:

Gertraud Stöckler-Schatzdorfer und Freunde lesen aus unterhaltsamen Mundarttexten, begleitet von gestandener Musik. Dazu gibt es Bier und bierige Speisen.

Termin: Freitag, 16. März, 18.30 Uhr, Braugasthof Träger. Veranstalter ist der Schatzdorfer-Verein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema