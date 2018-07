Ehrenvolle Auszeichnung für Rieder Top-Internisten

RIED. Friedrich Renner zum Ehrenmitglied der Fachgesellschaft ernannt.

Rainer Schöffl (li.), Präsident der ÖGGH, und Friedrich Renner bei der Überreichung der Ehrenmitgliedschaft bei der Jahrestagung in Salzburg. Bild: Scheinast/ÖGGH

Hohe Auszeichnung für den Rieder Internisten Friedrich Renner (67). Der frühere Leiter der Internen Abteilung am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried sowie früherer medizinischer Leiter des Krankenhauses wurde als erst dritter Oberösterreicher als Ehrenmitglied in die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) aufgenommen.

Diese größte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft erforscht Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der damit verbundenen Organe (Leber und Galle). Vor allem die Prävention ist ein erklärtes Ziel, das die ÖGGH verfolgt.

Friedrich Renner war jahrelang im Vorstand der Gesellschaft und hat sich im Aufbau der Qualitätssicherung innerhalb der Gesellschaft verdient gemacht. Dass die Vorsorgekoloskopie zur Früherkennung von Darmkrebs vorangetrieben wurde und schließlich ins Vorsorgeprogramm der Krankenkassen aufgenommen wurde, ist auf Renners Mitwirken zurückzuführen.

Spürbarer Pioniergeist

"Dass mir als Leiter einer nicht-universitären Einrichtung diese Auszeichnung zuteil wurde, erfüllt mich schon mit Stolz", sagt Renner. Schließlich sei diese Ehrenmitglieschaft eine der höchsten medizinischen Auszeichnungen." Der Rieder Mediziner lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Ried und blickt zufrieden zurück: "In meiner Zeit gab es rund 200.000 bis 250.000 stationäre Aufnahmen in der Internen Abteilung." Friedrich Renner ist nach wie vor in seiner Ordination aktiv, lehrt daneben aber auch an der medizinischen Fakultät der JKU in Linz. "Ich halte Vorlesungen, Kurse, Praktika und betreue Diplomarbeiten. Dabei erlebe ich den Pioniergeist, der mit der Gründung der medizinischen Fakultät entstanden ist", sagt Renner.

Linz als Standort für Spitzenmedizin zu festigen, sei "ein guter und richtiger Weg". Auch in der Hinsicht, dass viele Studenten aus der Region kommen und nach absolviertem Studium vielleicht auch in der Region bleiben und so der "schleichenden Abwerbung" von Medizinern entgegen wirken.

Langweilig wird dem Mediziner nicht, die Gewichtung ist nun aber eine andere: "Die Lehre ist jetzt der Schwerpunkt, von der medizinischen Erfahrung profitieren zu können – das schätzen die Studenten. Das Curriculum ist zudem mehr auf Praxis bezogen." Praxisorientiertes Lernen werde in der Ausbildung junger Mediziner groß geschrieben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema