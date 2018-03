Egal wie es in Pyeongchang läuft: "Gach aufhören werde ich sicher nicht"

PISCHELSDORF, PYEONGCHANG. Snowboard: Reinhold Schett fährt auf jenem Gerät um Paralympic-Edelmetall in Südkorea mit, das ihn im Jahr 2000 folgenschwer abgeworfen hat – dem Snowboard.

Bei den Paralympics in Pyeongchang will Reinhold Schett wieder eine gute Figur machen. Bild: ÖSV

Ein Sturz mit dem Snowboard hatte für Reinhold Schett fatale Folgen – eine inkomplette Querschnittlähmung. Das Board hing er trotzdem nicht verärgert an den Nagel, im Gegenteil: Schett fliegt damit in den nächsten Tagen nach Südkorea, um dort an den Paralympics teilzunehmen. Die Liebe zum Snowboard ist trotz des folgenschweren Sturzes bei einem Sprungbewerb im Jahr 2000 also ungebrochen. Der technische Angestellte stellte sich unmittelbar vor seinem Abflug dem Interview.

Volkszeitung/Warte: Sie sind als bekennender Osttiroler 2015 ins Innviertel übersiedelt. Warum?

Reinhold Schett: Der Liebe wegen. Meine Freundin Anita ist Innviertlerin. So haben wir uns nach nur kurzem Überlegen entschlossen, 2015 in Pischelsdorf ein Haus zu bauen. Mir gefällt es im Innviertel sehr gut, auch wenn eure Berge hier im Vergleich zu Osttirol nur Hügerl sind.

Sie haben sich bei dem Sturz vor 18 Jahren eine inkomplette Querschnittlähmung zugezogen. Worum handelt es sich dabei genau?

Ich habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen. Das Rückenmark wurde teilweise zerstört und dadurch sind die Funktionen unterhalb der Knie weg.

Sie sitzen im Rollstuhl und fahren trotzdem Snowboard. Wie geht das?

Ich sitze ja und nein im Rollstuhl. Für größere Strecken bin ich auf ihn angewiesen, kleinere schaffe ich auch zu Fuß. Snowboarden geht deshalb, weil ich knieabwärts verstärktes, also steifes, Schuhwerk verwende.

Wie paralympicfit sind Sie?

Geht’s nach den Vorbereitungen, müsste es passen. Ich habe in einem Fitnessstudio in Linz jede Menge Kraft getankt. Auch auf Eis und Schnee am Gletscher und in Kleinarl haben wir sehr fleißig trainiert. Wir, das war das aus drei Athleten bestehende österreichische Snowboard-Team. Zu zweit haben wir schließlich die Qualifikation für Pyeongchang geschafft. Ein Trainer wird uns bei den Paralympics betreuen.

Schon nach der Para-Weltmeisterschaft 2017 in Kanada, bei der Sie Silber und Bronze geholt haben, wagten Sie eine Prognose für Pyeongchang. Eine Medaille müsse auch in Südkorea drinnen sein. Sind Sie noch immer so zuversichtlich?

Ja! Obwohl mir natürlich bewusst ist, dass es sehr spannend und letztlich eng wird. Jeder Sportler braucht aber Ziele, sonst sind keine Bestleistungen möglich. Ich werde in Pyeongchang nicht mein Leben riskieren, ich bin aber bereit, alles zu geben.

In welchen Disziplinen werden Sie antreten?

Im Cross-Bewerb und im Slalom. Im Cross wird erst Qualifikation und danach k.o. – also Mann gegen Mann, der langsamere scheidet aus – gefahren. Der Slalom besteht aus drei Zeitläufen mit Wellen und Sprüngen. Dabei gehts quasi alleine gegen die Zeit. Der Schnellste gewinnt.

Was ist der Lohn für Ihre sportliche Plackerei?

Ich bitte um Verständnis, aber dazu möchte ich nichts sagen. Wir unterliegen während der Spiele dem Amateurstatus. Die Paralympics werden von Weltfirmen gesponsert, da ist persönliche Werbung untersagt. Wir müssen jedenfalls werbefrei unterwegs sein.

Sie feiern bei den Paralympics, genauer gesagt am 12. März, Ihren 37. Geburtstag. Was sind Ihre Ziele nach den Spielen in Pyeongchang?

Ich werde nicht gach aufhören, aber sicher nicht mehr vier Jahre bis zu den nächsten Paralympics weiterfahren. Nächste Saison möchte ich meine mediale Aufmerksamkeit allerdings noch nutzen, Werbung für den Parasnowboard-Sport zu machen, und auch noch das eine oder andere Rennen fahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema