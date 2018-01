EV Group investiert in Top-Testräume

SANKT FLORIAN. Innviertler Unternehmen schließt mit der Eröffnung die Erweiterung der Produktivitäts-kapazität am Hauptsitz in St. Florian ab.

20 Millionen Euro investiert der Betrieb in St. Florian am Inn in Wachstum. Bild: EV Group

Die EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, erweiterte die Produktionskapazität am Hauptsitz im Innviertel durch einen Neubau. Das im Rahmen der im Frühjahr angekündigten Gesamtinvestitionen von über 20 Millionen Euro errichtete Gebäude bietet Platz für die deutliche Erweiterung des Lagers sowie zusätzliche Testräume zur Endmontage und technischen Abnahme der Präzisionsmaschinen durch die Kunden des Unternehmens, dessen Gesamtfläche um mehr als 50 Prozent gewachsen ist.

"EVG bewegt sich in hochdynamischen Märkten, in denen wir unseren Kunden gemäß ‘EVGs Triple-i-Philosophie invent - innovate - implement’ immer die neuesten Technologien zur schnellstmöglichen Umsetzung ihrer Produktideen an die Hand geben möchten", so Werner Thallner, Executive Operations & Financial Director der EVG. "Die neueste Erweiterung unserer Firmenzentrale unterstützt uns dabei, dieses Versprechen auch weiterhin umzusetzen. Der Neubau wurde in Rekordzeit fertiggestellt und wir haben bereits Pläne für zusätzliche Kapazitätserweiterungen in der Schublade, um auf zukünftiges Wachstum vorbereitet zu sein."

Modernste Reinraumtechnik

Die neu entstandenen Testräume sind mit modernster Klima- und Reinraumtechnik ausgestattet. Damit werden auch in der Fertigung bei EVG ähnliche Bedingungen geschaffen, wie sie beispielsweise in den Bio- und Medizintechniklabors anzutreffen sind. Die Kunden haben Dank des ausgeklügelten Sicherheitskonzepts in der Firmenzentrale auch im neuen Gebäude kontrollierten Zutritt zu einzelnen Testräumen, um dort gemeinsam mit EVG-Spezialisten die technische Abnahme vorzunehmen. Mehrere Anlagen für die Endmontage und Erstinbetriebnahme wurden bereits in den letzten Wochen in den Neubau verlegt.

