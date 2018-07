EU-Mittel für Projekte zu Hochwasser, Acker und auch Luftfahrt beantragt

INNVIERTEL/BAYERN. Größere Interreg-Projekte eingereicht, Kleinprojekte bereits abgesegnet.

Lenkungsausschuss tagte zuletzt in Schärding Bild: Euregio

Projektträger für EU-geförderte Interreg-"Großprojekte" in der Grenzregion mit Bayern haben nun die Antragsstellung hinter sich gebracht. Eines dieser neuen grenzübergreifenden Projekte beschäftigt sich mit der ökologischen Aufwertung von Bachlandschaften als Beitrag zum Hochwasserschutz.

Bei einem anderen Projekt wird ein grenzübergreifendes "Ackerprogramm" für Schüler der dritten bis sechsten Schulstufe erarbeitet, das den Kindern praktisch vermitteln soll, wie unsere pflanzlichen Lebensmittel im Garten und am Feld entstehen.

Durch die Neuorganisation des Tourismusgesetzes ergeben sich für die Tourismusgemeinden im Bezirk Braunau und dem angrenzenden bayerischen Raum neue Perspektiven, so die Verantwortlichen – diese sollen durch ein Interreg-Projekt finanzielle Starthilfe bekommen. Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben auch die Stadt Schärding und die Gemeinde Neuhaus am Inn beschlossen: Das im bayerischen Landesentwicklungsprogramm festgeschriebene Mittelzentrum Neuhaus-Schärding soll mit Leben und konkreten Projekten gefüllt werden.

Und ein Konsortium von vier Unternehmen aus dem österreichisch-bayerischen Grenzraum hat sich gemeinsam mit einer Forschungseinrichtung ein spezifisches Forschungsgebiet im Bereich der Luftfahrtindustrie vorgenommen, zudem wurde ein Projekt zur Förderung der regionalen Betreuungsstrukturen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eingereicht. Das Gesamtvolumen dieser Projekte beträgt 3,5 Mio Euro. Bei einem möglichen Fördersatz von 75 Prozent könnten so rund 2,6 Mio Euro EU-Fördermittel gesichert werden.

Bereits abgesegnet: Fünf grenzüberschreitende Kleinprojekte werden mit 67.000 Euro aus EU-Interreg-Mitteln gefördert. Im Stadtamt Schärding tagte zuletzt jener Lenkungsausschuss, der für die Genehmigung von grenzüberschreitenden Kleinprojekten zuständig ist.

Die Schwerpunkte erstrecken sich von der grenzübergreifenden Schülerförderung in den Bereichen Mathematik und Informatik und der Einführung eines grenzübergreifenden Landler-Seminars in der neuen Volksakademie Freyung über die Entwicklung und Organisation einer Grenzwanderung für Jugendliche bis hin zur gemeinsamen Präsentation der Themen "Bier & Barock" in der oberösterreichisch-niederbayerischen Thermenregion.

