Durch Bischof ausgezeichnet

INNVIERTEL. Bischof Manfred Scheuer hat Auszeichnungen verliehen.

Den Titel "Geistlicher Rat" erhalten haben Jophy Francis, Pfarrer in St. Martin im Innkreis und Utzenaich; Prälat Markus Grasl, Propst des Stiftes Reichersberg, Dechant des Dekanates Altheim und Pfarradministrator in Kirchdorf am Inn, Mörschwang und St. Georgen bei Obernberg; Karl Mittendorfer, Pfarrer in Riedau und Dorf an der Pram.

Zum "Konsistorialrat" ernannt wurden Anton Haunold, Diakon und Pfarrassistent in Zell an der Pram; Thaddäus Kret, Pfarrer in Rainbach im Innkreis und Pfarrprovisor in Diersbach; Johannes Putzinger, Pfarrer in Lambrechten und Ort im Innkreis; Johann Traunwieser, Diakon und Pfarrassistent in Mehrnbach.

