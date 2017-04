Duell zweier Freunde um die 1. Liga

RIED. Volleyball: Ried-Trainer Alex Prietzel trifft in der Relegation auf einen alten Bekannten.

Der UVC Weberzeile Ried wuchs im Spiel gegen Salzburg über sich hinaus und siegte souverän mit 3:0. Bild: FotoKauf

Die Premieren-Saison des UVC Weberzeile Ried in der ersten Volleyball-Bundesliga war (und ist noch) eine harte. Die ständigen Auf und Abs hat Trainer Alex Prietzel mit einigen grauen Haaren und leicht angeschlagenen Nerven bezahlt. "Mittendrin war es nicht besonders angenehm, da habe ich nicht mehr gut geschlafen", erinnert sich der Steyrer. Die Zeit der Ungewissheit ist spätestens seit dem Wochenende vorbei. Die Rieder haben die Hoffnungsrunde der ersten Bundesliga mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Salzburg auf Platz zwei beendet und sich damit für die Relegation qualifiziert (die Spieltermine werden erst fixiert).

Mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Salzburg ist der Coach äußerst zufrieden. "Eigentlich bin ich ein kritischer Mensch, aber diesmal haben wir richtig gut gespielt, vor allem im Angriff. Wir haben zwangsläufig gelernt, mit Druck umzugehen. In den letzten Runden standen wir immer mit dem Rücken zur Wand, darin hat die Mannschaft eine gewisse Routine entwickelt", sagt Prietzel.

Ein Selfie von UVC-Trainer Alex Prietzel und Maskottchen „Super Didi“

Nach einem spielfreien Oster-Wochenende wird der UVC Weberzeile Ried in der Relegation nicht wie ursprünglich angenommen auf Hypo Tirol II treffen, denn Tirols zweite Mannschaft darf nicht um den Aufstieg in die erste Bundesliga spielen. Der neue Gegner des UVC Ried heißt daher Union Steyr. "Mir ist das wesentlich lieber. Erstens müssen wir nicht so weit fahren, zweitens ist es ein Oberösterreich-Derby und lockt hoffentlich viele Zuschauer an und drittens ist der Trainer der Steyrer ein guter Freund von mir. Union Steyr ist mein Heimatverein. Dort habe ich 15 Jahre lang gespielt. Deshalb kenne ich die Mannschaft und den Klub sehr gut. Das ist bestimmt kein Nachteil", ist Alex Prietzel optimistisch, dass es mit dem Verbleib in der ersten Bundesliga klappen wird. Er sieht die Innviertler in der klaren Favoritenrolle. "Wir werden uns nicht auf den Gegner, sondern auf uns konzentrieren und selbstbewusst in die Spiele gehen."

Als Segen hat sich nicht nur der künftige Relegationsgegner Union Steyr herausgestellt, auch die beiden Neuzugänge des UVC Ried sind ein Glücksfall. "Beide spielen gut und passen auch menschlich super in die Mannschaft. Ohne sie hätten wir Platz zwei in der Hoffnungsrunde wahrscheinlich nicht geschafft. Dabei haben viele die Verpflichtung dieser jungen Spieler kritisch gesehen", sagt Prietzel. Doch der Erfolg hat ihm Recht gegeben.

Standing Ovations für den UVC Ried gab es von den mitgereisten Fans.

Auf die Frage, warum der UVC auch in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen wird, hat der Trainer eine klare Antwort parat: "Dieser Verein hat noch Potential nach oben und es ziehen allen an einem Strang. Deshalb wird es funktionieren."

