Duell mit völlig veränderten Vorzeichen

Nach zehn Jahren kommt es zur "Neuauflage" zwischen Mehrnbach und St. Pantaleon

Patrick Riedlmaier und seine Kollegen der Union Mehrnbach spielen derzeit völlig befreit auf. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Mehrnbach und St. Pantaleon gab es zuletzt vor mehr als zehn Jahren, damals feierten die Pontigoner einen klaren 5:2-Erfolg. Nun sind die Vorzeichen aber andere, denn die noch ungeschlagene Spindler-Truppe führt die Tabelle an, während die Oberinnviertler nur auf Rang zwölf rangieren. Alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre dementsprechend eine Überraschung.

Senftenbach kommt in Schwung

Ebenfalls noch ungeschlagen sind die Senftenbacher, die nach dem etwas durchwachsenen Saisonstart immer besser in die Gänge kommen und zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnten. Nun wartet mit der Spielgemeinschaft Palting/Seeham ein vermeintlich schwächerer Gegner auf die Reisegger-Truppe. Allerdings muss Senftenbach auf der Hut sein, denn beim letzten Aufeinandertreffen mit der Spielgemeinschaft war man ebenfalls in der Favoritenrolle und musste sich dann aber überraschend mit 0:2 geschlagen geben.

Auf der Lauer

Der SV Obernberg hat die drei schweren Auswärtsspiele in Folge sehr ordentlich gemeistert (die Sommer-Elf erkämpfte sich dabei sechs Zähler) und liegt nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Mehrnbach auf dem vierten Tabellenrang. Nun steht den Obernbergern endlich wieder ein Heimspiel bevor. Und wenn sie an die gute Leistung von letzter Woche anknüpfen können, dann sind gegen Gilgenberg sicher drei Punkte möglich. Anpfiff ist am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr im Stauseestadion Obernberg am Inn. Dort will der SVO mit einem Sieg den Mehrnbachern auf den Fersen bleiben.

Spielberichte

Weng – Senftenbach 2:5 (0:1)

Nach der frühen Gäste-Führung entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für Senftenbach. Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Goalgetter Leherbauer auf 2:0, prompt gelang dem SVW aber der Anschlusstreffer und damit keimte noch einmal Hoffnung auf. Die cleveren Gäste schlugen aber postwendend zurück und ließen in der Schlussphase nicht mehr viel anbrennen. Damit rückte die noch immer ungeschlagene Reisegger-Elf bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze ran.

Neukirchen/E. – Obernberg 1:2 (0:1)

Das Spitzenspiel begann gleich mit hohem Tempo, es ging hin und her. Eine der sich daraus ergebenden Chancen nutzte der starke Palenik zur Gäste-Führung. Im zweiten Durchgang waren die Neukirchner dann feldüberlegen. Der SVO blieb jedoch auch brandgefährlich und Palenik erhöhte auf 2:0. Mit dem postwendenden Anschlusstreffer läuteten die Hausherren eine Schlussoffensive ein. Zwingende Chancen blieben gegen die clever verteidigenden Sommer-Schützlinge aber Mangelware.

Handenberg – Mehrnbach 2:5 (0:1)

Mit dem 5:2-Erfolg in Handenberg stürmten die Mehrnbacher an die Tabellenspitze. Das klare Ergebnis täuscht jedoch etwas, denn auch die Heimischen hatten eine ganze Menge hochkarätiger Möglichkeiten, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Ganz anders die Offensivabteilung der Gäste, die – wie schon in den letzten Wochen – wie geschmiert lief und die sich bietenden Chancen eiskalt verwertete. In Hochform befindet sich dabei Mehrnbachs Goalgetter Sebastian Weiermann, der beim dritten Spiel in Folge zumindest zwei Treffer erzielte und die Schützenliste nun mit neun Treffern anführt.

