Drogen nach Österreich eingeführt: Jugendliche angezeigt

RIED IM INNKREIS. Kriminalbeamte fanden Marihuana, Ecstasy und Amphetamine bei den 18- und 19-jährigen Verdächtigen.

3500 Gramm Marihuana, Ecstasy Tabletten, Amphetamine und Suchtgift-Utensilien fand die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Ried im Innkreis in Zuge von Hausdursuchungen bei drei Verdächtigen in Ried und Mehrnbach. Den Jugendlichen (18 und 19 Jahre) konnte so der An- und gewinnbringende Weiterverkauf von insgesamt 3,5 Kilogramm Marihuana nachgewiesen werden.

Die Suchtmittel erwarben sie im Rieder Stadtgebiet sowie in Passau, führten die Drogen also teilweise nach Österreich ein.

Alle Verdächtigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Die gefundenen Suchtgiftmittel wurden sichergestellt. 15 Abnehmer wurden ausgeforscht und ebenfalls bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

1 Kommentar jamei (22068) 08.06.2018 10:11 Uhr ..."19-jährigen Verdächtigen" - ist man mit 19 nicht Volljährig?



Wenn ja - weshalb wird dann von Jugendlich geschrieben?



Aus dem Artikel - falls Umgeschrieben wird:

"Drogen nach Österreich eingeführt: Jugendliche angezeigt.

Den Jugendlichen (18 und 19 Jahre) konnte so der An- und gewinnbringende...." Antwort schreiben

