Drei Wochen ohne Essen: "Dass es so leicht geht, habe ich nicht geglaubt!"

ASPACH. WKO-Obmann Klemens Steidl fastete und nahm zwölf Kilo ab.

Drei Wochen ohne Essen – Klemens Steidl hat's geschafft. Bild:

Körper entgiften, abnehmen, Bewusstsein bilden: WKO-Obmann Klemens Steidl wollte diese Ziele erreichen. Seine Wahl: Drei Wochen ohne feste Nahrung, kein Alkohol, kein Zucker. Nur Gemüse- und Fruchtsäfte und ein paar Leinsamen. Sein Fazit: "Dass es so leicht geht, habe ich nicht geglaubt!" und minus zwölf Kilo. Alles sei Kopfsache, sagt der Aspacher, abgehen würde ihm eigentlich gar nichts. Erst nach ein paar Mal nachfragen, was er denn am Ende der Radikal-Kur essen werde, konnte ihm ein bisschen Lust auf Fisch entlockt werden. Wo andere nur staunen, sagt der 49-Jährige: "Ich hatte keine schlimmen Phasen."

Für seine sportlichen Aktivitäten wollte er sich gerne rüsten, er radelt, schwimmt und fährt Ski. "2018 habe ich wieder ein bisschen wildere, längere Skirennen vor, da muss ich meinen Körper vorbereiten", sagt Steidl. Also setze er ihn sozusagen auf "Reset". Vergangenes Wochenende waren die drei Wochen Fasten vorbei, erst ab da durfte er wieder Sport betreiben. "Ich habe viel über solche Kuren gelesen", sagt er, medizinische Begleitung hatte er keine. Die Fastenzeit erschien ihm als guter Zeitpunkt, endlich loszustarten. "Als ich mich entschlossen habe, habe ich es einfach gleich gemacht. Nicht auf morgen verschoben", sagt er.

Nach der Kur will er wieder viel bewusster essen und auf seinen Körper hören. "Viele essen einfach, weil es schon Gewohnheit ist, ohne dass sie eigentlich Hunger haben. Mit so einer Kur spürt man wieder, was der Körper eigentlich braucht. Und auf seinen Körper zu hören, kann nie verkehrt sein", sagt er. Üppig und ausschweifend essen, wird er deshalb auch nach der Radikal-Kur nicht. Die "Metabolic-Balance" wird ihn weiter begleiten. Nach einer Blutanalyse werden für jeden jene Lebensmittel identifiziert, die dem Körper besonders gut tun und den Stoffwechsel wieder in Schwung bringen. "Ich mache das schon seit Jahren mit dem Revital, da bekomme ich die beste ärztliche Betreuung", sagt er.

Stolz kann er jedenfalls auf seine Willensstärke sein, die besonders bei einem Wirtschaftskammer-Event auf die Probe gestellt wurde. Dem üppigen Buffet zu widerstehen fiel ihm aber gar nicht so schwer. "Man muss sich einfach vorher mental darauf vorbereiten", erklärt er. Gesündigt hat er also auch dort nicht. Was der Körper eigentlich aushält, fasziniere ihn schon sehr. "Eine ‘wüde G‘schicht‘ habe ich mir am Anfang gedacht, aber so wild war es gar nicht. Die drei Wochen sind wirklich schnell vergangen", sagt Klemens Steidl. Und empfiehlt Kuren weiter. "Ich glaube, jeder kann es schaffen. Das ist reine Kopfsache."

