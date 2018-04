Drei Jahre nach dem Erdbeben in Nepal geht die Hilfe aus Peuerbach weiter

PEUERBACH, ALTSCHWENDT. Theatergruppe Altschwendt veranstaltet Benefizvorstellung am 13. April für Hilfsprojekt.

Willi Rupertsberger war bereits dreimal für das Hilfsprojekt im Dorf Jafati in Nepal, Tochter Julia kam heuer erstmals mit. Bild:

Drei Jahre nach der Erdbebenkatastrophe in Nepal kommen die internationalen Hilfsgelder langsam bei den Menschen an. "Viele Häuser werden wieder aufgebaut und Straßen errichtet, man merkt, dass jetzt vieles in Bewegung kommt", sagt Willi Rupertsberger. Der Peuerbacher engagiert sich seit 2016 in dem bitterarmen Land. Gemeinsam mit drei Freunden, die sich friends4nepal nennen, half er bei der Errichtung von Holzhäusern im Dorf Jafati, wo kein Stein auf dem anderen geblieben war.

Im Jänner und Februar war Rupertsberger zum dritten Mal vor Ort, um zu helfen. Diesmal kam Tochter Julia mit, die als Einkäuferin für das Unternehmen EZA arbeitet, das sich für einen gerechteren Nord-Süd-Handel einsetzt.

Verbesserung für Krankenstation

Aktuelles Projekt ist die bauliche Verbesserung der Krankenstation, für die die Oberösterreicher im Vorjahr bereits medizinische Geräte, ein EKG-Gerät und eine Sauerstoff-Anlage, besorgt hatten. "Wir wollen nicht nur einzelnen Familien helfen, sondern für die breite Bevölkerung etwas tun. Die Krankenstation ist wichtig für die rund 4000 Menschen, die im Umkreis leben", sagt Rupertsberger.

Die Krankenstation soll ein neues Dach bekommen, außerdem wird eine Betondecke eingezogen, um im Obergeschoß einen stationären Betrieb für Kranke zu schaffen. Derzeit ist die notwendige konstante Stromversorgung für die medizinischen Geräte nicht gewährleistet. Es kommt täglich zu stundenlangen Stromausfällen. "Wir wollen eine Photovoltaik-Anlage mit einem Batteriespeicher installieren, um die Geräte verlässlich versorgen zu können", sagt der Peuerbacher.

Im Dienst der guten Sache

Geld für ihre Projekte bekommen die vier Freunde über Spenden und Vorträge. Erstmals stellt sich auch die Theatergruppe Altschwendt in den Dienst der guten Sache und spendet den Erlös einer Theatervorstellung (siehe Kasten rechts) für das Projekt.

Verbindungsmann vor Ort ist der Stroheimer Raphael Langerhorst, der seit Jahren in Jafati lebt. "Somit können wir die Mittelverwendung sauber kontrollieren", betont Rupertsberger. Langerhorst hat in dem Dorf ein kleines Unternehmen aufgebaut, das Elektronikkomponenten für den europäischen Markt fertigt, und wird auch den Bau der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Krankenstation übernehmen.

Den Empfang durch die Nepalesen im Dorf beschreibt Rupertsberger als besonders herzlich. "Zu mehreren Familien haben wir bereits einen sehr engen Kontakt. Das ist schon fast so, als würde man Verwandte besuchen." Den vielen Kindern brachte er dieses Mal einen Koffer voller Spielsachen mit, zum Beispiel Puzzles, die die Buben und Mädchen noch nie zuvor zu Gesicht bekommen und gespielt hatten.

Wer das Nepal-Projekt unterstützen möchte, kann sich an Willi Rupertsberger unter Tel. 0664-614 7070 wenden.

Benefizveranstaltung

Die Theatergruppe aus Altschwendt (Bezirk Schärding) unterstützt die friends4nepal aus Peuerbach. Die Einnahmen des Theaterabends am Freitag, den 13. April, gehen an das Hilfsprojekt. Zu sehen ist die Nestroy-Posse „Lumpazivagabundus“. Kartenreservierung unter Tel. 0681-1051 3483; www.theatergruppe-altschwendt.at

