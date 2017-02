Digitalisierung: Wie fit sind unsere Unternehmen?

Digitalisierung ist eines der Schlagworte der Gegenwart. Doch was bedeutet das für die heimischen Unternehmen und für die Ausbildung? Die HTL Ried veranstaltet in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten dazu am 16. Februar in Ried eine Diskussion.

Industrie 4.0 - ein Thema der Zukunft, das schon jetzt beginnt Bild: Privat

RIED. "Industrie 4.0 - Umsetzung im Betrieb und in der Ausbildung" lautet der Titel der Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 16. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Techno-Z Ried. Die Rieder HTL für Maschinenbau hat dazu ein hochkarätig besetztes Podiums-Gremium zusammengestellt.

So wird etwa mit Wolfgang Pachatz ein Vertreter des Bildungsministeriums nach Ried kommen.

Für den Bereich Automatisierung diskutieren Hermann Obermair von Bernegger & Rainer sowie Leonhard Muigg von der Firma Siemens.

Als Vertreter des Bereiches Leichtbau wird Kurt Pieringer von FACC an der Diskussion teilnehmen.

Den Bereich Agrar- und Umwelttechnik deckt mit Ulrich Sommer ein Vertreter der Firma CNH Industrial ab.

Im Bereich Schweißtechnologie diskutiert und informiert Helmut Ennsbrunner von der Firma Fronius.

Die Themen, die nach Kurz-Statements der Podiumsgäste diskutiert werden, sind im Wesentlichen Folgende:

Umsetzungsszenarien in der Industrie sowie die Anwendung und Unterstützung durch die Zuliferfimren.

Adaption bestehender Ressourcen sowie Integration am Markt erhältlicher Komponenten.

Auch die Frage, wie weit Bildungsinhalte in höheren technischen Lehranstalten an die künftigen Anforderungen angepasst sind, soll erörtert werden.

Nach Impulsreferaten der Gäste am Podium wird über die Umsetzung in den einzelnen Firmen diskutiert. Moderation: Roman Kloibhofer (OÖNachrichten Innviertel).

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Anmeldung ist bis 10. Februar erbeten: www.htl-ried.at oder telefonisch unter 07752 / 88997-70

