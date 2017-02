Digitale Kompetenz: Umsetzung bereits am Laufen

AUROLZMÜNSTER. NMS Aurolzmünster hat für jeden Schüler einen Computerarbeitsplatz – Nachmittagsbetreuung in neuem Gebäude.

Die 1b-Klasse der Informatikschule Aurolzmünster in den neuen Räumen der Nachmittagsbetreuung. Links Lehrerin Eva Bleckenwegner, in der Mitte Peter Fellner Bild: OÖN/jsz

"Kein Kind und kein Jugendlicher soll das Schulsystem ohne digitale Kompetenzen verlassen", fordert Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SP) eine digitale Grundschulung für alle Schüler. In der Informatikschule Aurolzmünster ist diese Forderung bereits Realität geworden.

Aber auch in eine gezielte Nachmittagsbetreuung hat die Gemeinde investiert. "Wir haben um rund 250.000 Euro neue Lern- und Spielräume gebaut. Die Kinder sind bereits dort eingezogen. Ein weiterer Schritt uns als Schulstandort zu positionieren. Der Bedarf ist auf jeden Fall groß", so Bürgermeister Walter Schneiderbauer.

"Unser Schulschwerpunkt liegt auf der technischen Seite. Aber auch die Kreativität kommt bei uns nicht zu kurz. Wir haben momentan rund 120 Computerarbeitsplätze an unserer Schule zur Verfügung. Es gibt WLAN und PC´s in allen Klassen und interaktive Eno-Boards für modernen Unterricht", freut sich Direktor Matthias Ertl über die Top-Ausstattung an der Informatik-NMS Aurolzmünster.

Besonders stolz sind Lehrer und Schüler auch über eine Auszeichnung des Bundesministeriums: Am 24. November 2016 wurde die Schule als "eLearning Experten-Schule" ausgezeichnet.

In den Weihnachtsferien sind alle Klassen neu verkabelt und mit einem besseren WLAN ausgestattet worden.

Dass nicht alle Schulen diese "digitale Begeisterung" teilen, ist für Direktor Matthias Ertl eigentlich kein Thema mehr: "Die Frage, ob ich die digitale Welt in der Schule haben will, stellt sich nicht mehr. Wie gehe ich damit um, das ist die Frage."

Aufklärung oberstes Gebot

Großer Wert wird von den Lehrpersonen darauf gelegt, Kinder und auch Eltern im Umgang mit digitalen Medien zu begleiten. "Wir haben im Informatikunterricht einen Schwerpunkt, der den Kindern die Chancen aber auch die Gefahren des Internets zeigt. Wir laden Vertreter der Kinder- und Jugendanwaltschaft ein. Die gehen in die Klassen, veranstalten dort Workshops und weisen auf die Gefahren hin. Auch die Polizei ist regelmäßig Gast bei uns und leistet Aufklärungsarbeit. Zusätzlich kommen auch externe Berater, die sich zum Beispiel die Facebook-Profile an den Handys anschauen und auch technische Hilfestellungen geben", sagt Direktor Matthias Ertl.

Ein Besuch in der 1b-Klasse beim Mathematik-Unterricht hat gezeigt: Die Kinder sind voll konzentriert und mit Feuereifer bei der Sache. "Der Unterricht mit den Tablets ist cool und total interessant", sind sich Schülerinnen und Schüler einig.

Von Office-Anwendungen, die Erstellung von Videos und Fotobearbeitung bis zum spielerischen Programmieren geht die Angebotspalette an der Informatikschule Aurolzmünster. Großen Zulauf hat auch das Projekt "Lego Robotics". "Das ist ein Programmierprojekt zusammen mit der HTL Ried. Dieses Projekt ist relativ anspruchsvoll, da unterstützen uns die Rieder HTL-Schüler, aber auch auch die Firmen Scheuch und PCE sind da mit an Bord", so Matthias Ertl. Ab dem neuen Schuljahr erhält jedes Kind in den ersten Klassen für die schulische Arbeit ein Tablet.

Nur 90 Cent für eine Stunde

Voll durchgestartet wird nach den Semesterferien auch mit der neuen Nachmittagsbetreuung. Rund 50 Prozent der Schüler nützen das Angebot. Die Schüler werden in den neuen und modern gestalteten Räumen von Montag bis Donnerstag (13.15 bis 16 Uhr) ausschließlich von Lehrpersonen der NMS betreut.

"Für berufstätige Eltern sicher eine große Erleichterung. Die Kinder machen dort ihre Hausübungen, bereiten sich auf Tests und Schularbeiten vor und auch die körperliche Bewegung wird forciert. Eine Stunde kostet für die Eltern nur 90 Cent", freut sich Bürgermeister Walter Schneiderbauer über die große Nachfrage an der NMS Aurolzmünster.

Mehr zum Thema