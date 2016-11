Dieses Jahr kommt das Christkind nach Raab

RAAB RIEDAU. Nach sechs Jahren "Dornröschenschlaf" wird der traditionelle Christkindlmarkt wieder im Raaber Marktzentrum abgehalten.

Eine fünf Meter hohe Krippe ist in Riedau zu sehen. Bild: Lignorama

In Raab dauert das Warten aufs Christkind heuer nicht ganz so lange wie anderswo. Es hat sein Kommen nämlich schon für das erste Adventwochenende, 26. und 27. November, im Rahmen des Raaber Christkindlmarktes angekündigt, aber erst mal nur, um die Wünsche der Kinder entgegenzunehmen.

Ein kleines Erinnerungsfoto mit dem Christkind dürfen die Kinder in Raab auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Neben dem Christkind erwartet die Besucher am Samstag, ab 14 Uhr sowie Sonntag, ab 16 Uhr eine leuchtende Weihnachtswelt mit 25 Ständen voller Tradition und Handwerk. Dabei kann den Krippenbauern und anderen Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden.

Ihre eigenen Fähigkeiten können die Besucher beim Kerzenziehen und beim Schmücken des Christbaumes einsetzen. Um dem kalten Winterwetter zu trotzen, bieten die Raaber Wirte Punsch und Glühwein an. Weihnachtsschmuck, Holzarbeiten und Christbäume runden das Angebot ab.

20 Jahre lang wurde in Raab ein Christkindlmarkt abgehalten. Danach ist er in einen sechs Jahre dauernden Dornröschenschlaf gefallen. Heuer wird er wieder erwachen und bei freiem Eintritt vorweihnachtliche Stimmung in das Marktzentrum rund um das Gemeindeamt, die Musikschule und den Pfarrhof bringen.

Besonderer Adventmarkt

Seit eineinhalb Jahrzehnten ist der "Pramtaler Advent" weit über den Bezirk Schärding hinaus als der Adventmarkt für einen guten Zweck bekannt. Auch heuer öffnet der "Pramtaler Advent" in Riedau an den vier Adventsamstagen von 16 bis 20 Uhr wieder seine Pforten. Im Innenhof des Museums Lignorama steht die höchste Holzkrippe der Welt und bietet für den Pramtaler Advent eine einzigartige Kulisse vor der man einen wärmenden Punsch genießen kann und ein Bläserensemble auf Weihnachten einstimmt.

Zum Christbaum nach Linz

Der heurige Weihnachtsbaum für den Hauptplatz in Linz kommt heuer aus Esternberg. Die 40 Jahre alte, 22 meterhohe und 3,2 Tonnen schwere Fichte wurde Anfang November nach Linz gebracht.

Zur Übergabefeier am Samstag, 26. November, sind alle Esternberger eingeladen mit dabei zu sein. Ab 14 Uhr werden Gemeindevertreter sowie die Esternberger Musikkapelle, Volkstanzgruppe sowie Schmankerln der Bäuerinnen am Linzer Hauptplatz präsentieren. Um 16.30 Uhr beginnt der Festakt inklusive Einschalten der Christbaumbeleuchtung.

