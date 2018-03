"Die Zukunft gehört den Hybridfahrzeugen"

RIED, INNVIERTEL. Diesel ist nicht so schlecht wie sein Ruf – Aber die Fahrzeuge haben ein Ablaufdatum.

Georg Gadermayr ist Mitglied im Gremium des Rieder Fahrzeughandels. Bild: (priv.)

Die Zukunft der Dieselfahrzeuge wird nicht nur in Deutschland heiß diskutiert. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Städte Fahrverbote verhängen können, scheint der Diesel zum Auslaufmodell zu werden. Viele Besitzer sind auch bei uns verunsichert. Die Rieder Volkszeitung hat Georg Gadermayr, er ist Mitglied im Gremium des Rieder Fahrzeughandels, zur aktuellen Stimmungslage befragt.

Rieder Volkszeitung: Sind die Dieselfahrzeuge wirklich so schädlich, wie momentan in den Medien behauptet wird?

Georg Gadermayr: Leider wird die Debatte völlig emotional und total überzogen geführt. Dazu tragen ein klein wenig auch die Medien bei. Es wird ständig von Fahrverboten in den Städten geschrieben. Irgendwann im letzten Absatz steht dann, dass es eigentlich nur Autos trifft, die schon älter als zwölf Jahre sind.

Glauben Sie, dass ältere gebrauchte Dieselfahrzeuge zu Ladenhütern werden?

Fahrzeuge der Euronorm 4, also Autos die älter als zwölf Jahre sind, werden sicher schwieriger zu verkaufen sein. Vor allem an Personen, die mit ihrem Pkw auch in Großstädte fahren. Es wird keinen völligen Preisverfall geben, aber mit einem Wertverlust von zirka zehn Prozent ist zu rechnen.

Werden die Neuwagenkäufer auf Elektro-Autos umsteigen? Oder gibt es andere Alternativen?

Das Elektroauto lebt ausschließlich von der Förderung und nicht von der Vernunft. Auch wenn es momentan groß beworben wird. Das Elektroauto hat auch Nachteile, angefangen vom Rohstoff, über die Logistik der Stromnetze und die Stromproduktion. Eigentlich wollen wir in Europa ja aus Kohle und Atom aussteigen. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten Jahren die Käufer verstärkt auf Hybrid-Fahrzeuge, also teilelektrifizierte Autos, umsteigen werden.

Gibt es da ein großes Angebot?

Unser Konzern (Toyota, Anm. der Red.) bietet die gesamte Fahrzeugflotte mit Hybrid an, andere Hersteller werden demnächst folgen. Und in drei bis vier Jahren reden wir dann ohnedies von Wasserstoff-Autos. Es gibt bereits Studien die besagen, dass in zehn Jahren jeder zehnte Pkw ein Wasserstoff-Auto sein wird.

Ist der Umstieg von einem Diesel- auf ein Benzinfahrzeug überhaupt noch sinnvoll?

2020/21 soll es einen Flotten-Co2-Ausstoß von 95 Gramm pro Auto geben. Im Durchschnitt über alle Autos gesehen, die ein Hersteller verkauft. Dass moderne Benziner diese Werte erreichen, funktioniert nur mit Turbos und Direkteinspritzung. Mit dem Problem, dass die Stickoxyde wieder steigen.

Ist in großen Städten Österreichs mit Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge zu rechnen?

Das glaube ich eigentlich nicht. In Graz hat sich die Bevölkerung zum Beispiel gegen ein Fahrverbot ausgesprochen.

Wie lange wird es Dieselfahrzeuge überhaupt noch geben?

Der Diesel wird über kurz oder lang aus dem Privatgebrauch verschwinden. Ausnahmen werden nur Nutzfahrzeuge und Geländewägen sein. Mit der Umsetzung der neuen Norm wird er völlig verschwinden. Weltweit ist der Anteil der Dieselfahrzeuge aber ohnedies nur bei vier Prozent im Pkw-Bereich. Also relativ unbedeutend.

Was passiert eigentlich mit den vielen alten Dieselfahrzeugen?

Die gehen dann in andere Erdteile, zum Beispiel nach Afrika. Dort spielt es leider überhaupt keine Rolle, wieviel Dreck in die Umwelt hinausgeblasen wird.

Sind die Autos die größten Umweltverschmutzer?

Riesenschiffe, Luftfahrtindustrie, Ölheizungen, alles kein Thema, aber das Auto. Die hohen Standards bei uns haben aber auch noch einen anderen Effekt. Damit will sich Europa auch wappnen, um Billiganbieter aus unseren Märkten fern zu halten.

Herr Gadermayr, Sie möchten noch einen Vergleich loswerden?

Ja, und zwar den Vergleich eines Dieselmotors mit einer Zigarette. Die Untersuchung stammt aus dem Jahr 2005. Damals wurde festgestellt, dass ein Dieselmotor 90 Minuten laufen müsste, um die Feinstaubbelastung einer Zigarette zu erzeugen. Da sich die technischen Standards bei den Dieselmotoren drastisch verbessert haben würde der momentane Wert wohl bei 140 bis 150 Minuten liegen.

