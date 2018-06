Die Zeit drängt: Heute trifft sich das Präsidium der SV Ried

RIED. Wie geht es bei der SV Ried nach der großen Enttäuschung und der Gewissheit, auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen zu müssen, weiter?

Es ist Zeit für die SV Ried, wieder aufzustehen Bild: Scharinger

Wenige Minuten nach dem letzten Saisonspiel gegen Kapfenberg gaben Finanzvorstand Roland Daxl und Manager Fränky Schiemer noch Interviews, seither herrscht aber absolute Funkstille.

Weder Daxl noch Schiemer waren für die OÖN telefonisch erreichbar. Allerdings dürfte das Schweigen in den nächsten Tagen ein Ende haben. Für heute, Mittwoch, ist eine Sitzung des Vereinsvorstandes anberaumt. In dieser werden wohl wichtige und dringende Fragen über die Zukunft der SV Ried besprochen.



Trainerfrage: Bleibt Thomas Weissenböck, der in den letzten acht Spielen der vergangenen Saison als Cheftrainer immerhin 16 Punkte einfahren konnte? Der 46-Jährige hat eigentlich einen Vertrag als Leiter der Rieder Nachwuchsakademie. "Ich habe mich in den vergangenen Tagen um den Nachwuchsbereich gekümmert", sagt Weissenböck auf OÖN-Anfrage. Eine Zukunft als Trainer schließe er grundsätzlich nicht kategorisch aus, aber das sei eine Entscheidung der Vereinsführung. Wiederholt war in den vergangenen Tagen zu hören, dass auch Manager Fränky Schiemer (erneut) ein Thema sein könnte. Schiemer besitzt allerdings nur die UEFA-B-Trainerlizenz, mit der er dauerhaft keinen Zweitligisten trainieren darf. Über mögliche andere Kandidaten drang in den vergangenen Tagen nichts an die Öffentlichkeit.

Managerfrage: Bleibt Fränky Schiemer Sportdirektor? Auch darüber wird nach wie vor gerätselt. Schiemer wurde auch als Co-Trainer von Thomas Letsch bei der Wiener Austria ins Spiel gebracht. Allerdings hat der Vater von zwei kleinen Kindern mit seiner Familie erst vor kurzem im Bezirk Ried ein Haus gebaut.

Spielerverträge: Viele Kicker, mit denen die Vereinsführung für die Bundesliga geplant hätte, haben Verträge für die zweite Liga. Allerdings dürften auch Verträge ausgehandelt worden sein, die ab Sommer nicht mehr für die zweithöchste Spielklasse gültig sind. Wahrscheinliche Abgänge: Kennedy Boateng, bei dem die Kaufoption (vom LASK) nicht gezogen wurde, Torhüter Reuf Durakovic und Offensivspieler Ilkay Durmus. Laut OÖN-Informationen dürfte auch Ronny Marcos kommende Saison nicht mehr im Innviertel kicken. Der Vertrag von Stürmer Thomas Fröschl läuft aus. Ob er in Ried bleibt, dürfte wohl davon abhängen, wie viele Spieler mit gut dotierten Verträgen den Verein in den kommenden Wochen noch verlassen.

Einen ersten Überblick, wie der Kader in der neuen 16er-Liga, die Ende Juli startet, aussieht, wird man wohl erst beim Trainingsauftakt am Montag, 18. Juni, bekommen. Bis dahin wartet auf alle Verantwortlichen eine Menge Arbeit – und die Zeit drängt.

