Die Wasserbüffel sind los! Bullen und Büffel weiden erstmals in Salzach-Au

BURGHAUSEN. Es handelt sich dabei um ein weiteres Artenschutz-Projekt der Stadt Burghausen.

Sarah Freudlsperger hatte die Idee für die „natürliche“ Landschaftspflege. Bild: Stadt Burghausen

Etwa fünf Fußballfelder groß ist die neue Weide von vier Wasserbüffeln und vier Murnau-Werdenfelser-Rindern, die kürzlich nach Raitenhaslach, einem Ortsteil von Burghausen, gezogen sind. Es handelt sich um vom Aussterben bedrohte bzw. sehr seltene Haustierrassen, die über die Sommermonate auf der städtischen Ausgleichsfläche oberhalb der Salzach weiden werden.

Projektleiterin und Ideengeberin ist Sarah Freudlsperger vom städtischen Umweltamt: "Die Tiere sollen sich erstmal in Ruhe eingewöhnen und die neue Umgebung in der Salzach-Au erkunden", sagt sie nach dem ersten Almauftrieb. Eine Sommerresidenz mit Wohlfühlfaktor: Für die Wasserbüffel, zwei Kühe mit Kälbern, wurden drei Kuhlen ausgehoben, die sich in diesem feuchten Areal selbstständig mit Wasser füllten. Als Unterstand dienen genügend Bäume und Büsche als Schutz.

Anschauen ja, füttern nein

Durch die Ansiedlung der acht Büffel und Ochsen muss die Wiese nicht mehr gemäht werden. "Dadurch, dass sich die Tiere im leicht sumpfigen Gelände ständig bewegen, wir der Boden aufgelockert und es können sich wieder völlig andere Tier- und Pflanzenarten ansiedeln", sagt die Expertin. Die Weide ist durch einen stabilen Elektrozaun gesichert. Die Leute können komplett um die Weide herumgehen und die Tiere beobachten. Wichtig: Füttern ist streng verboten. Die Wiese bietet genug Nahrung für alle, so Freudlsperger. Damit die Besucher genau Bescheid wissen, um welche Tiere es sich handelt, wird demnächst eigens angefertigtes Informationsmaterial aufgelegt. Im Herbst holen die Landwirte Josefine und Matthias Reißaus aus Oberneukirchen ihre Tiere wieder zurück auf den Hof.

Dieses Artenschutzprojekt ist zwar das neueste der Stadt Burghausen, aber nicht das einzige: Am Hang der Burg weiden Tauernschecken, eine alte Gebirgsziegenrasse, die mit 250 registrierten Tieren ebenfalls vom Aussterben bedroht ist. Außerdem befindet sich in Burghausen am historischen Pulverturm eine der wenigen Aufzuchtstationen des Waldrapps.

