Die Tücken der freien Schulwahl: Langes Warten auf die Klassenanzahl

MUNDERFING, ALTHEIM, MATTIGHOFEN. Pflichtsprengel-Schüler müssen immer aufgenommen werden, Wahl-Schüler nicht.

Freie Schulwahl haben Eltern und ihre Kinder seit dem vergangenen Schuljahr, die Warte berichtete. Eltern und Kinder können sich selbst für Wunschschulen entscheiden und einen Antrag auf Aufnahme stellen. Wenn die Schule aber aus personellen, räumlichen oder schulorganisatorischen Gründen einen Schüler in der Wunschschule nicht annehmen kann, muss ihn die Mittelschule seines Pflichtschulsprengels aufnehmen. Bis zwei Wochen nach den Semesterferien, heuer Stichtag 9. März, können sich Kinder mit ihren Eltern bei ihrer Wunschschule bewerben. Am 26. März wird über die Aufnahme entschieden.

Unruhe in mehreren Gemeinden herrscht aber jetzt schon, weil befürchtet wird, dass nicht alle Kinder einen Platz an den Wunschschulen bekommen.

Brennpunkt-Schulen vermeiden

Auch die Direktoren können diese Unruhe nicht besänftigen. Die letzte Entscheidung über die Aufnahme liege nicht bei den Direktoren, sondern bei der Landes-Koordinationsstelle. "Wir melden ihr die Sachlage und sie entscheidet nach einem Kriterienkatalog, ob eine Aufnahme genehmigt wird oder nicht", sagt Wolfgang Schatzl, Pflichtschulinspektor für die Bezirke Braunau und Ried. Möglicher Bildung von "Brennpunkt-Schulen" soll die Koordinationsstelle mit ihren Entscheidungen entgegenwirken. "Wenn die Sachlage zum Beispiel so ist, dass sich rund um eine Schule mehrere Klassen bilden, dann wird dem sicher entgegengesteuert und die Schüler werden die Plätze ihrer Pflichtschulsprengel einnehmen müssen", sagt er.

Die Direktoren mussten vergangenes Jahr viel Geduld beweisen, erst kurz vor den Ferien kam die Entscheidung über zusätzliche Klassen. "Pflichtsprengel-Schüler müssen sich ja nicht bis zum Anmeldeschluss melden und können trotzdem nicht abgelehnt werden", sagt Norbert Stangl, Direktor der NMS Munderfing. Das heißt, wenn sie sich’s zum Beispiel mit dem Gymnasium anders überlegen, wenn sie eine Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben oder Ähnliches, dann müssen Schüler im Sprengel Munderfing (dazu zählen auch Jeging und ein Teil von Schalchen) in der NMS aufgenommen werden.

Weil im vergangenen Schuljahr die NMS Munderfing viele Wahlschüler-Anträge hatte, wurde die Klassenhöchstzahl überschritten. "Die Wahlschüler wurden alle aufgenommen, nach dem Stichtag meldeten sich aber auch Pflichtsprengelschüler", erzählt Stangl. Die Wahlschüler konnte man nicht mehr wegschicken, die Pflichtsprengelschüler erst recht nicht. Erst vor den Ferien kam die Bestätigung: Munderfing durfte dreiklassig starten.

Auch heuer nichts geändert

Johann Gärtner, NMS-Direktor aus Mattighofen, erzählt von einem ähnlichen Problem. Zwar haben sich viele Schüler aus dem Sprengel Mattighofen in Munderfing angemeldet, die NMS Mattighofen startete trotzdem vierklassig. "Es gab einen hohen Zuzug in Mattighofen", sagt er, verschweigt aber auch nicht den hohen Migrationsanteil. Doch nur ein kleiner Teil, 30 Schüler, muss einen Sprachförderkurs besuchen. Beim Rest gebe es kein sprachliches Problem, so Gärtner. Das Warten auf die Genehmigung der Klassen zehre an den Nerven, ein Weiterplanen sei ja schließlich erst danach möglich, so Stangl, der sich für heuer eine Änderung wünscht. Auch in der NMS Altheim werden viele Wahl-Anträge erwartet, die Kapazitäten, alle Wahlschüler aufzunehmen, wären grundsätzlich vorhanden, so Direktorin Anita Aigner, die Entscheidung liege aber nicht bei ihr.

