"Die Stammwähler brechen den Parteien völlig weg"

RIED, UTZENAICH. Business Lunch der Oberbank vor Innviertler Unternehmern.

Von links: Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, Politikberater Thomas Hofer, Erich Brandstätter und Christoph Feitzlmaier (beide Oberbank). Bild: OÖN/jsz

"Euro, Dollar & Co. – the trend is your friend???" und das Thema "Zwischen Populismus und Wirtschaftsfokus: Wohin steuert Österreich?" wurden beim Oberbank-Business Lunch in Utzenaich, zu dem die Bank im Beisein von Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger sowie Oberbank Innviertel-Leiter Erich Brandstätter Unternehmer aus der Region eingeladen hatte, von Top-Referenten beleuchtet.

"Wir spüren momentan einen kräftigen Rückenwind und eine verbesserte Stimmungslage in allen Branchen. Die neue Bundesregierung ist auch angetreten, die Art des Regierens zu verändern. Politik kann aber auch die Währungen zumindest kurzfristig massiv beeinträchtigen. Viele Twitter-Nachrichten von US-Präsident Donald Trump haben schon für Aufregungen und Änderungen auf den Devisenmärkten gesorgt", sagte Erich Brandstätter, der Leiter des Oberbank-Geschäftsbereiches Innviertel in seinem Eröffnungs-Statement.

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger ging auf die kürzlich verhängten US-Strafzölle ein: "Trump hat das Klima zwischen den Vereinigten Staaten und Europa massiv verschärft. Es wird ihm kurzfristig gelingen, das gigantische Handelsbilanz-Defizit etwas zu reduzieren, allerdings zahlt er einen unglaublich hohen Preis dafür. Viele Unternehmen überlegen, ob sie in den USA noch investieren werden. Namhafte Unternehmen aus der Stahl- und Aluminiumbranche werden die erhöhten Zölle an die Unternehmen in den Vereinigten Staaten weiterreichen!"

Christoph Feitzlmaier, Leiter Corporate Sale/Global Financial Markets der Oberbank, ging auf die Schnelllebigkeit der Finanzmärkte ein: "Der Währungs- und Devisenmarkt ist der Bereich, wo in freier Wildbahn Währungen gekauft, getauscht oder verkauft werden. Das ist der schnellste Markt der Welt. Mit Kursänderungen in Bruchteilen von Sekunden. Es gibt dort keine Öffnungszeiten wie an der Börse."

Österreicher sind skeptischer

Politikberater Thomas Hofer nahm in seinem Referat die Arbeit der neuen Regierung unter die Lupe und analysierte das Wahlverhalten der Österreicher: "Nur 34 Prozent sind Stammwähler. Vor 20 Jahren war dieser Wert doppelt so hoch. Es gab fast 600.000 Wechselwähler, das stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die Bevölkerung ist in Richtung Staatsgläubigkeit skeptisch geworden. Sie findet, dass es in Österreich ungerecht zugeht und die Einkommensunterschiede angeglichen werden müssen". "Ein Quereinsteiger hat strategisch gut gearbeitet und in seinem Wahlkampf den Wunsch der Bevölkerung nach Veränderung erkannt. Leistungsträger gehören belohnt, dieser Slogan kam sehr gut an, lobte Politikberater Thomas Hofer das Marketing von Sebastian Kurz. "Mit einer neuen AK- und ÖGB-Führung wird die Sozialpartnerschaft steiniger", sieht Thomas Hofer eine große Bewährungsprobe für die Regierung.

