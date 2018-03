"Die SPÖ im Bezirk muss wieder sichtbar werden"

BRAUNAU. Neue Bezirksführung gewählt: Gabriele Knauseder und Erich Rippl.

Erich Rippl und Gabriele Knauseder Bild: mala

Der Dämpfer nach der vergangenen Nationalratswahl sei fast vergessen, das verlorene Innviertler SP-Nationalratsmandat habe schon sehr weh getan, sagt Gabriele Knauseder. Sie hat sich vergangenes Jahr dafür zur Wahl gestellt und ist gescheitert. Jetzt erlebte sie aber wieder Aufwind: Sie wurde von ihren Parteikollegen im Bezirk mit 100 Prozent als Braunaus Bezirksvorsitzende gewählt und folgt damit Harry Buchmayr nach, Nationalrat außer Dienst.

Eine mit ihrem Stellvertreter und Landtagsabgeordneten Erich Rippl gemeinsam erstellte Prioritätenliste soll bewirken, dass "die SPÖ im Bezirk wieder sichtbar wird". "Bürgernähe" steht auf ihrer Liste ganz oben. "Wir wollen wissen, welche Anliegen die Bürger haben", sagt Knauseder, die bis zum Sommer so viele Ortsgruppen wie möglich besuchen will.

Fachärzte und Herzkatheter

Ihr Hauptanliegen ist nach wie vor die Gesundheit, so die gelernte Krankenschwester, die jetzt in der Diabetesberatung tätig ist. "Der Fachärztemangel ist bei uns im Bezirk sehr groß. Zudem kommt eine Pensionierungswelle bei den Allgemeinmedizinern", sagt sie und will, dass gehandelt wird. "Zum Thema Herzkatheter wollen wir endlich von der Gesundheitslandesrätin wissen, wie es weitergeht", sagt sie. Ihr Parteikollege Erich Rippl hat diesbezüglich schon eine Anfrage gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.

Er sieht sich als Kontrolleur des Arbeitsübereinkommens von VP und FP auf Landesebene. "Wir müssen gute Oppositionspolitik machen", sagt er. Die Kindergarten-Steuer und vor allem die Schließung der Berufsschule stoßen ihm sauer auf. "Da wird in Ried ein Internat um 14 Millionen Euro gebaut, dabei hätten wir in Braunau schon ein schön renoviertes, das dem Land nichts kostet", ärgert sich Lengaus Bürgermeister Rippl. Auch wenn die Schülerzahlen derzeit zu gering seien, hätte man zusätzliche Lehrberufe nach Braunau verlegen können, um diese aufzustocken, argumentiert Knauseder. Beide wünschen sich in dieser Causa mehr Einsatz von Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP), aber auch von den anderen Landtagsabgeordneten aus dem Innviertel: Gerald Weilbuchner (VP), David Schießl und Walter Ratt (beide FP). (mala)

