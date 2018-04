Die Ritter erobern Frauenstein: Markttreiben und Schwertkämpfe

MINING. Frauensteiner Ritterspiele bringen das Mittelalter zurück nach Mining.

Die Ritterkämpfe in voller Montur (25 Kilo schwer!) sind Höhepunkte im Programm der Mininger Ritterspiele des Vereins Tempus Rapax. Bild: privat

Eine Zeitreise ins Mittelalter erwartet die Besucher am kommenden Wochenende in Mining. Auf der Burg Frauenstein versetzen Handeltreibende, Gaukler, fahrende Ritter und Musikanten in ein anderes Zeitalter. "Wer Märchen liebt, Ritterfilme wie Robin Hood, Name der Rose oder Königreich der Himmel mag, alten Musikinstrumenten lauschen oder einfach wie mit einer Zeitmaschine in längst vergangene Zeiten wandeln will, der sollte sich ein paar Stunden Zeit nehmen und das Spektakulum besuchen", sagt Johannes Kökerbauer vom Ritterverein Tempus Rapax, dem Veranstalter.

Bei freiem Eintritt werden 20 Handeltreibende und alte Handwerker zeigen, was im Mittelalter so alles üblich war: Vom Schmied zum Woll-Textilfärber. Die Kulinarik soll ebenfalls nicht zu kurz kommen: Wanderbäcker, Steckerlfisch-Brater und die Wirten der Burgschänke kümmern sich darum. Mittelalterliche Speisen nach überlieferten Rezepten werden über offenem Feuer zubereitet. Aber auch fahrende Ritter samt Tross schlagen ihre Lager auf, denn das Lagerleben anno dazumal soll, so gut es geht, nachgestellt werden. Es haben sich wieder viele Lagergruppen aus der Region angesagt, sie wollen ihr Wissen an interessierte Besucher weitergeben und Einblicke in das Alltagsleben dieser Zeit gewähren. Zauberkunststücke und Jonglage zeigt Gaukler Gregorius und will damit nicht nur Kinder begeistern. Die Linzer Gruppe Rhiannon wird historische Live-Musik spielen. Alle zwei Jahre finden die Ritterspiele in Mining statt, die Tempus-Rapax-Mitglieder sind mit Herzblut dabei. "Uns fasziniert in erster Linie die Geschichte, das Leben und Wirken unserer Vorfahren. Aber auch die Fackelscheinromantik, das einfache Leben ohne Strom und somit auch ohne moderne soziale Medien und Globalisierungsstress", sagt Kökerbauer.

Ritter kämpfen gegeneinander

Die Ritterkämpfe sind ein besonderes Highlight. Diese finden am Samstag- und Sonntagnachmittag um 15 Uhr zur Belustigung von Groß und Klein statt. Einstudiert sind diese nicht, voller Körpereinsatz ist gefragt, jeder Kämpfer will den Sieg erringen. "Körperliche Fitness ist Voraussetzung um mit der 25 Kilogramm schweren Ausrüstung einen erfolgreichen Zweikampf zu bestreiten. Die Schneiden der Waffen sind Stumpf die Rüstungen voll kampftauglich doch hinterlassen die gegnerische Schläge wie bei einem Boxkampf ihre Spuren", erklärt Johannes Kökerbauer alias Ritter Pabo. Der Markt erstreckt sich über das gesamte Burggelände. Kostümfans können sich in historisches Gewand hüllen und sich in eine edle Maid oder einen wackeren Ritter verwandeln. Für die jungen Ritter und Burgfräulein gibt es eigene Programmpunkte wie Kinderschminken, Bogenschießen und eine Wikingerschaukel. Am Samstagabend gibt es nach Einbruch der Dunkelheit eine beeindruckende Feuer-Schau auf der Burg zu sehen.

Frauensteiner Ritterspiele von Freitag, 27. April, bis Sonntag, 29. April, in Mining. Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Veranstalter ist der Ritterverein Tempus Rapax

