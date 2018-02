Die "Kimbergers" auf der Erfolgswelle

INNVIERTEL. Ski Alpin: Die Geschwister Lena und Mathias Kimberger entschieden beide Läufe für sich.

Mathias Kimberger (SCU Hohenzell) erkämpfte sich in Eberschwang mit knapp zwei Sekunden Vorsprung den Sieg. Bild: Richard Weber

Perfekte Pisten- und Wetterverhältnisse herrschten bei den vom SC Union Lohnsburg und SC Union Hohenzell in "Teamarbeit" ausgetragenen letzten zwei Cupläufen für die Kinder im Rahmen des 32. Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicups des Gebietes VI (Ried und Braunau). Diese Rennen wurden am Eberschwanger Marienhang als Flutlichtrennen ausgetragen. Startberechtigt waren alle Kinder in den Klassen Bambini bis U12.

Gewaltiger Vorsprung

Sowohl Kurssetzer Franz Seifried (SCU Lohnsburg), als auch Christoph Zweimüller (SCU Hohenzell) erledigten ihre Aufgabe mit Bravour und setzten faire Riesentorläufe ohne besondere "Fallen". So war auch die Ausfallquote mit zwei Läufern bei 52 Startern extrem niedrig. Herausragende Fahrten – mit einem eindrucksvollen Vorsprung von rund 2,5 Sekunden bei jedem Rennen – lieferte Nachwuchstalent Jonas Gerner ab. Der junge Skiläufer aus Maria Schmolln gehört in seinem Jahrgang (2006) zu den besten in ganz Oberösterreich.

Tagesschnellste bei den Mädchen war bei beiden Läufen Lena Kimberger vom SCU Hohenzell. Auch ihr Bruder Mathias Kimberger ließ sich in Eberschwang nicht lumpen und holte sich mit knapp zwei Sekunden Vorsprung beide Male den Sieg in der Klasse U10 männlich.

