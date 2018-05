Diagnose Parkinson: Selbsthilfegruppe ist für Betroffene und Angehörige da

RIED, INNVIERTEL. Monatliches Treffen im Franziskusheim – Interessanter Vortrag am Mittwoch, 13. Juni.

Einmal monatlich treffen sich die Mitglieder der Sellbsthilfegruppe Parkinson im Franziskusheim. Rechts Obmann Gottfried Stelzhammer, in der Mitte (Dritter von links) Kassier Helmut Hölzl. Bild: OÖN/jsz

Die Parkinson-Krankheit ist unheilbar, die Betroffenen werden immer jünger. Bis zu 20 Tabletten am Tag müssen Patienten "einwerfen", um die Krankheit halbwegs kontrollieren zu können. Seit rund 15 Jahren gibt es in Ried eine Selbsthilfegruppe, die sich im Franziskusheim in Ried einmal im Monat trifft und die Erkrankten berät und betreut.

"Wenn alle fit sind, kommen bis zu 20 Personen zu den Treffen, Wir treffen uns zu einem Meinungsaustausch, es gibt eine Weihnachtsfeier, kleine Tagesausflüge und Betriebsbesichtigungen. Und natürlich auch Vorträge von Neurologen oder der Arbeiterkammer, bei denen es wertvolle Tipps für Abschreibungen geht", sagt Obmann Gottfried Stelzhammer.

"Meine Frau Elfriede bekam die Krankheit bereits im Alter von 40 Jahren. Sie lebt schon seit 27 Jahren mit der Diagnose. Früher wollte sie nicht zu diesen Treffen gehen, jetzt ist sie jeden zweiten Mittwoch im Monat dabei. Der Meinungsaustausch unter Betroffenen ist ganz wichtig. Das stärkt das Selbstvertrauen und gibt Selbstsicherheit", sagt Kassier Helmut Hölzl, der von der Krankheit nicht betroffen ist.

Die Krankheit beginnt schleichend, oft dauert es Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Dabei ist die Früherkennung ganz wichtig. "Je eher Parkinson erkannt wird, desto besser wirkt die Behandlung. Ganz wichtig ist auch viel Bewegung. Mittlerweile gibt es auch eine Operation bei der das Gehirn stimuliert wird. Da werden in den Kopf zwei Löcher gebohrt und dann Sensoren implantiert, ähnlich einem Herzschrittmacher. Dadurch wird die Produktion von Dopamin angeregt und es kommt zu einer Verbesserung der Krankheit", schildert Helmut Hölzl.

Die Treffen der Selbsthilfegruppe finden jeden zweiten Mittwoch im Monat (außer im Juli und August) im Franziskusheim am Riedberg statt. Die Rieder Selbsthilfegruppe ist die einzige im Innviertel.

Vortrag "Hirnstimulation"

Wer an Parkinson erkrankt ist, aber auch Angehörige sind im Kreis der Rieder Selbsthilfegruppe immer willkommen. Als Kontaktpersonen stehen Obmann Gottfried Stelzhammer (Tel. 0650/9273791) und Helmut Hölzl Ü(0664/73878726) zur Verfügung. "Beim Juni-Treffen geht es um das Thema Hirnstimulation. Ein sehr interessanter Vortrag von einem Experten. Erkankte, Angehörige und auch Verwandte sind herzlich willkommen", lädt Obmann Gottfried Stelzhammer zu diesem Termin ein.

Info

Info-Veranstaltung mit Universitäts-Professor Francois Alesch vom AKH Wien zum Thema „Hirnstimulation – Operation für Parkinson-Betroffene“ am Mittwoch, 13. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Katholischen Bildungszentrum in der Riedholzstaße 15a. Anmeldung: 0650/9273791

