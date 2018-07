Der nächste Schritt: Jetzt soll der Roßmarkt zur Gastromeile werden

RIED. Nach der Feinschmeckerei nun Freitagabend-Veranstaltungen am oberen Roßmarkt.

So belebt war der Roßmarkt beim legendären "Summer in the City". Bild: (Kaufmann)

Die Initiativen, den Roßmarkt zu beleben, gehen weiter. Nach der "Feinschmeckerei", dem Genussmarkt am Samstagvormittag, wird nun unter dem Titel "Gastro4tel am Roßmarkt" auch der Freitagabend für Veranstaltungen genutzt.

"Wir sind auf einem guten Weg", so bilanziert Olga Fedik vom Rieder Stadtmarketing nach den ersten Wochen "Feinschmeckerei" am Samstag. Die Akzeptanz bei den Besuchern werde immer besser, auch die Musik werde gut angenommen. "Wir bemühen uns, den Eventcharakter noch mehr zu betonen", sagt Olga Fedik. Auch auf den unteren Roßmarkt wirke sich der Genussmarkt positiv aus, die Geschäftsleute würden von stärkerer Kundenfrequenz berichten.

Die Sperre des oberen Roßmarktes für den Autoverkehr von 9 bis 14 Uhr sei eine richtige Maßnahme gewesen. "Vor allem für Familien mit Kindern ist es dadurch weitaus angenehmer" – aber auch für alle anderen Besucher mache das einen Besuch sympathischer, sagt die Stadtmarketing-Mitarbeiterin.

Unter dem Namen "Gastro4tel am Roßmarkt" haben sich nun mehrere Gastronomiebetriebe zusammengeschlossen, um an Freitagabenden den oberen Roßmarkt zur Lokalmeile werden zu lassen. Ab Freitag, 20. Juli, wird der obere Teil des Platzes auch an Freitagen zur autofreien Zone. Ab 18 Uhr wird der Autoverkehr künftig dort ruhen.

Geboten wird künftig an den Freitagabenden auch Musik. Das Restaurant Akropolis, das Café Mousseaux, der Gasthof Träger und die Bar Hemingway machen dazu gemeinsame Sache. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits am Donnerstag, 5. Juli, wenn der Havana Club-Bus am Roßmarkt Station macht. Ab 19 Uhr gibt es Drinks bei karibischem Flair. Das Gastro4tel am Roßmarkt wird bis Ende September aktiv sein, jeweils ab 18 Uhr wird der obere Roßmarkt für den Autoverkehr gesperrt. Der untere Teil des Roßmarkts und seine Geschäfte bleiben über die Zufahrt Schärdinger Tor erreichbar. Mehrmals soll an den Abenden auch Live-Musik am Roßmarkt geboten werden, wie die Initiatoren planen.

