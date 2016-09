Der älteste Dokumentarfilm Österreichs zeigt Braunau

BRAUNAU. Zeitgeschichte-Tage: Ein Wochenende lang ging es um "Bilder der Macht" – Präsentiert wurde die bald erhältliche Braunau-DVD.

Gerhard Paul zeigt ein Bild vom Hissen der sowjetischen Fahne auf dem Reichstagsgebäude in Berlin im Mai 1945, das für die Kameras nachgestellt wurde. Bild: Geiring

Den ältesten österreichischen Dokumentarfilm mit viel Lokalkolorit bekamen die Zuschauer bei den 25. Zeitgeschichte-Tagen im Kulturhaus Gugg präsentiert. Er zeigt den Besuch von Kaiser Franz Joseph 1903 in Braunau. Fast ehrfürchtig beobachteten die zahlreichen Besucher die alte Filmsequenz, die Teil der demnächst erscheinenden Braunau-DVD des Filmarchivs Austria und des Filmclubs Braunau-Simbach ist. Gefilmt wurde der Besuch von Wanderkinoschausteller Johann Bläser. "Bitte geben Sie nicht Bläser die Schuld an der schlechten Qualität. Es liegt nicht an ihm, sondern an unseren schlechten Restaurierungs-Möglichkeiten", sagte Filmarchiv-Leiter Nikolaus Wostry. Das Original sei eine wunderbare Aufnahme, aber eine zu kostbare Reliquie.

Von Ernte bis zum Finanzamt

Wostry gab einen Einblick in die Arbeit des Filmarchivs Austria, das sich unter anderem der Sicherung und Restaurierung historischer Filme widmet. Große Herausforderung ist die Lagerung von Nitrofilmen, die leicht entzündlich, aber nicht leicht löschbar sind. Auf der Braunau-DVD ist übrigens nicht nur der Kaiserbesuch zu sehen, sondern auch Filmsequenzen quer durch die Geschichte. Bauern bei der Ernte, der Besuch des Gauleiters Eigruber 1943, die Turmkreuzsteckung 1951, das 1978 eröffnete modernste Kino Österreichs in Braunau, die Eröffnung des Freizeitzentrums 1969 bis hin zur Eröffnung des Finanzamtes 1973.

Um alte Filme ging es auch bei dem Vortrag von Martin Prieschl und Christoph Ebner, die sich mit den Aufmärschen in der Ersten Republik beschäftigten. Gezeigt wurde ein Film, der den Brand des Wiener Justizpalastes 1927 zum Inhalt hat. "Dieser ist authentischer als die Zusammenschnitte der Regierung", sagte Prieschl. Der Gebrauch von Schusswaffen zum Beispiel sei lange Zeit bestritten worden, doch das Video zeigt, dass die Leute immer wieder flüchten. "Es wurde in den Boden geschossen, aber der Straßenbelag wurde durch die Luft geschleudert und wirkte wie Schrot", erklärte Prieschl. Christoph Ebner von der Uni Wien sprach über die Aufmärsche und verdeutlichte unter anderem, dass Massenveranstaltungen keine Erfindung moderner Zeit seien, sondern auch die Triumphzüge in der Antike solche waren.

Mit Filmen über die Antike beschäftigte sich Martin Gronau von der Universität in Innsbruck. Er erklärte, wie weit die geschichtswissenschaftliche Filmanalyse gehen könnte, aber auch wo ihre Grenzen liegen. "Es ist wichtig für Historiker, sich mit historischen, also auch den Antik-Filmen der Unterhaltungsindustrie zu befassen", betonte der junge Wissenschaftler. Schließlich, so Gronau, haben viele ihr Wissen aus Filmen. Dabei gehe es aber nicht um die Frage, warum der Gladiator im gleichnamigen Film damals nicht solche Manschettenknöpfe tragen hätte können. "Der Film muss zahlreiche Bilder für beiläufige Szenen finden, die bleiben eh nicht hängen", sagte er. Wichtiger sei es sich zu fragen, welches Wissen mit Filmen gewonnen und geschaffen wird.

Kritische Betrachtung nützlich

Bei der Eröffnung ging Gerhard Paul von der Uni Flensburg auf die Wirkung der Bilder als Dokumente, Medien und Akteure der Geschichte ein. "Wir sind von unserer gesamten Ausbildung durch Schule oder Universität auf das Agieren in dieser Welt viel zu wenig vorbereitet", so der Professor. Daher bräuchte es eine Bildwissenschaft, die die Regeln dieser Bildwelt erklärt. "Damit man bestimmten Bildern nicht aufsitzt und das Wesentliche nicht mit der Oberfläche verwechselt", sagte Paul. Kritische Betrachtungen würden helfen, sich im Alltag besser zu bewegen. "Auf allen Ebenen sollten wir bei den Bildern sensibler werden, da man auch mit dem mangelnden Umgang bei uns damit Geschäfte macht, sagte Paul.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema