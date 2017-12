Der Traum vom ersten Weltcup-Start

LOHNSBURG. Langlauf: Alexander Gotthalmseder (23) träumt von einem Einsatz „daheim“ in Seefeld

Alexander Gotthalmseder hat sich für 2018 ein großes Ziel gesteckt: Er möchte in Seefeld zum ersten Mal Weltcup-Luft schnuppern. Bild: (Privat)

An die 800 Stunden reine Trainingszeit absolviert Alexander Gotthalmseder pro Jahr. Der 23-jährige Heeressportler ist gut in die Saison gestartet, hat aber noch viel vor. Über seine Ziele, körperliche Grenzen und unvergessliche Momente sprach der Lohnsburger mit der Volkszeitung.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart?

Mit dem Saisonstart bin soweit zufrieden, ich hoffe aber mich im Laufe der Saison noch steigern zu können, speziell in der Klassischen-Technik.

Welche Ziele haben Sie sich für die aktuelle Saison gesteckt?

Mein Hauptziel ist es im Europacup konstante Ergebnisse in den Top-30 zu erzielen. Vielleicht klappt es dann Ende Jänner mit einem ersten Einsatz beim Weltcup in Seefeld. Das wäre heuer das größte Ziel.

Gibt es Rennen, auf die Sie sich besonders freuen?

Wie bereits erwähnt würde ich mich über ein Einsatz beim Heim-Weltcup in Seefeld sehr freuen. Speziell der Wettkampf über die 15 Kilometer in der Skating-Technik wäre richtig cool, um erstmals Weltcup-Luft zu schnuppern.

Was treibt Sie an, eine so kraftraubende Sportart zu betreiben?

Die Energie, um diesen Ausdauersport zu betreiben, geben mir die schönen Momente die man sowohl im Training als auch im Wettkampf erlebt. Speziell das Gefühl nach einem guten Wettkampf zufrieden im Ziel zu stehen ist einfach genial.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn ein Rennen Sie ans Limit bringt? Was lässt Sie durchhalten?

Wenn ich schon ziemlich am Ende bin, komme ich oft nicht mehr viel zum Nachdenken. Meistens versuche ich mich dann auf jeden einzelnen Schritt zu konzentrieren, um schnellstmöglich ins Ziel zu kommen.

Was bedeutet für Sie das Langlaufen?

Für mich ist es Spaß an der Bewegung in der freien Natur zu haben. Da das Langlaufen zu meinem Beruf geworden ist bedeutet es aber nicht nur Spaß, sondern auch viel harte Arbeit im Training.

Gibt es etwas, wobei Sie besonders geschickt sind? Und umgekehrt: besonders ungeschickt?

Wirklich gut bin ich im Umgang mit meinen Sportgeräten, richtig ungeschickt beim Singen, Musizieren und Tanzen.

Was zeichnet Sie als Mensch aus?

Ich bin sportlich, zielstrebig, ordentlich und immer für einen kleinen Spaß zu haben.

Wofür sind Sie dankbar?

Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie und ich gesund sind und in einem Land wie Österreich leben dürfen.

Gibt es eine Kindheitserinnerung, die Sie geprägt hat?

Ich war auch als Kind schon sehr gerne und viel in der Natur unterwegs, das hat mich sicher in einer gewissen Weise geprägt.

Sind Sie ein Frühaufsteher oder eher ein Morgenmuffel?

Ganz klar ein Frühaufsteher.

Gibt es etwas, das Sie immer bei sich haben?

Ich hab immer meine Halskette mit einem Kleeblatt und einem Kreuz bei mir.

Wenn Sie unterwegs sind – Was vermissen Sie am meisten?

Am meisten fehlen mir dann die gemütlichen Abende und das gute Essen zu Hause bei der Familie.

