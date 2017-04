Der Sportpreisträger, der noch mit 100 Jahren Radrekord brechen möchte

RIED. Peter Hohla vom UTC Fischer Ried wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Ehrenpreisträger Peter Hohla mit seiner Frau, flankiert von Stadtrat Michael Steffan und Bürgermeister Albert Ortig Bild: Kaufmann

"Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Als ich den Anruf von Sportstadtrat Michael Steffan bekam und er mir mitteilte, dass ich den Sportpreis der Stadt Ried erhalte, habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut", sagt Peter Hohla vom UTC Fischer Ried im Gespräch mit den OÖNachrichten. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Der 71-jährige Rieder wurde anlässlich der Rieder Sportgala geehrt.

Von 1992 bis 1998 war der gebürtige Obernberger Jugendwart des größten Innviertler Tennisvereins. Seit 1999 ist Hohla, der viele Jahre geschäftsführender Vorstand der Volksbank Ried war, Obmann des UTC Ried. Seine Frau Maria, die im Sekretariat des UTC Ried arbeitet, erinnert sich zurück: "Wir haben natürlich darüber gesprochen, aber Peter hat die Entscheidungen immer selbst getroffen. Ich habe ihn in all den Jahren aber immer so gut es ging unterstützt."

Viel wurde in dieser Zeit umgesetzt. Unter anderem ein neues Freiplatz-Klubgebäude und die Sanierung der Halle. An das Hochwasser 2002 erinnert sich Hohla nur ungern zurück. Der komplette Boden der Halle war zerstört. Mit vereinten Kräften, der Unterstützung des Landes und der Stadt, konnte aber auch diese Krise bewältigt werden.

Auf die Frage, ob er in all den Jahren seiner Obmannschaft des größten Innviertler Tennisvereins je schlaflose Nächte gehabt habe, antwortet der sportliche 71-Jährige: "Ja, vor allem dann, wenn die finanzielle Situation wieder einmal eng war. Umso größer war dafür dann immer die Freude, wenn der Verein Subventionszusagen bekommen hat. Ohne diese Unterstützungen wäre es nicht gegangen."

2,3 Millionen Euro investiert

Mittlerweile trainieren jeden Winter rund 200 Jugendliche in der Halle des UTC Ried. Seit 1992 habe der Verein nahezu 2,3 Millionen Euro investiert, so der Preisträger. In den vergangenen 18 Jahren feierte der UTC Ried zahlreiche große Erfolge auf Landes- und Bundesebene. Die Damenmannschaft spielt aktuell sogar in der 2. Bundesliga.

Fit hält sich der 71 Jahre junge Obmann mit Sport – bis zu 20 Stunden pro Woche. Vor allem der Radsport hat es ihm und seiner Frau Maria, mit der er seit 1985 verheiratet ist, angetan.

Jährlich radeln die beiden bis zu 10.000 Kilometer und bewältigen dabei nicht weniger als 100.000 Höhenmeter. Wenig überraschend ist, dass Hohla nach wie vor an der Senioren-Tennismeisterschaft teilnimmt.

Amtsmüde ist Hohla, wie er in persönlichen Gesprächen immer wieder betont, noch nicht. Heuer wird er sich noch einmal für eine zweijährige Amtsperiode zur Wahl stellen. Somit bleiben dem Verein auch in den kommenden Jahren das Verhandlungsgeschick und der große Einsatz von Peter Hohla erhalten. "Mein großer Wunsch für den Verein ist, dass er auch in Zukunft erfolgreich ist und finanziell auf gesunden Beinen steht."

Zeitaufwändiges Amt

Dass es nicht leicht werden wird, einen Nachfolger zu finden, räumt Hohla ein. "Das Amt ist mit enorm viel Zeitaufwand, Arbeit und Verantwortung verbunden. Außerdem fordert es großes Verhandlungsgeschick."

25 Kilometer mit 100 Jahren

Für die Zukunft wünscht sich der Ehrenpreisträger, noch lange gesund und fit zu bleiben. Mit einem Schmunzeln verrät Hohla, dass er mit 100 Jahren gerne den Stundenweltrekord eines Franzosen brechen würde. Dieser ist in einer Stunde noch mehr als 25 Kilometer mit dem Rad gefahren. "Das möchte ich auch schaffen." Es wäre ihm zu wünschen.

