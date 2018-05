„Der Motorradsport ist mein Leben“

Die Wahlinnviertlerin Kristina Kuttruf arbeitet seit zwölf Jahren bei KTM.

Kristina Kuttruf, Projektmanagerin der KTM-Motohall Bild: lp/OÖN

Das Heulen der Motoren ist Musik in Kristina Kuttrufs Ohren. Schon als sie in jungen Jahren das erste Mal auf einer Maschine saß, war es um sie geschehen. 2006 hat sie es dann sogar geschafft, ihr größtes Hobby zum Beruf zu machen. Sie arbeitet bei Mattighofens Motorradschmiede KTM und betreut derzeit den Bau der Motohall. „Für mich ist damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen. Schließlich ist KTM der größte Motorradhersteller im europäischen Raum. Was will man mehr?“, lacht Kuttruf. Gebürtig kommt die Wahlinnviertlerin aus Deutschland. Es hat sie auch der Liebe wegen hierher verschlagen. Geboren und aufgewachsen ist sie in Friedrichshafen, einer Stadt nahe des Bodensees. Später arbeitete sie lange Zeit als Geschäftsführerin bei einem Unternehmen in Lindau. „Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Bei einem Motorradrennen am Salzburgring.“

Und so führte eins zum anderen. Erst zog sie nach Köln, wo sie bei einer Agentur mit Harley-Davidson-Produkten arbeitete. Dann folgte sie ihrem Mann, der ein ebenso passionierter Motorradsportler ist, ein weiteres Mal. „Er hatte ein Jobangebot von KTM. Das Unternehmen suchte damals Personal, also habe ich mich gleich mitbeworben“, sagt Kuttruf mit einem Lächeln. Der Bau der Motohall ist für sie ein Herzensprojekt. „Die Marke erstmals für Motorradliebhaber greifbar zu machen ist für mich einfach das Größte.“ Mittlerweile haben sich die Kuttrufs in Gilgenberg niedergelassen. „Ich bin ein absoluter Landmensch“, sagt die Powerfrau, die sich in der Region pudelwohl fühlt. Das Benzin im Blut hat das Ehepaar auch auf seine beiden Söhne übertragen. „Die zwei sind Feuer und Flamme für den Motorradsport. Da ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen“, zwinkert sie. „Was mich noch immer fasziniert ist, dass mein Mann und ich nun hier wohnen. Schließlich kommen wir beide aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Hier in der Nähe haben wir uns kennengelernt und hierher sind wir zurückgekehrt, um uns ein Leben aufzubauen.“

